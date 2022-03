Vacunan contra Covid a 288 mil 060 aquí

Ciudad Juárez— Alrededor de 288 mil 060 personas fueron vacunadas contra el Covid-19 en la recién culminada campaña, que tuvo lugar del 14 al 25 de marzo, informó la Secretaría de Bienestar. Aunque el esfuerzo fue destinado hacia los de 18 a 39 años en refuerzos, o terceras dosis, de AstraZeneca, en una primera instancia, después fue ampliado a inoculaciones secundarias de tal fórmula y a monodosis CanSino para adultos rezagados.

Por diversos asuntos, Antonia González, de 80 años, no pudo colocarse su inmunización terciaria antes, pero ayer se dirigió al Estadio de Beisbol Juárez, entre Reforma y Sanders. Desde ahí lanzó un exhorto para seguir las medidas de prevención contra el SARS-CoV-2: “Ésta ya es mi tercera vacuna. Sí me han ayudado”, externó la mujer de la tercera edad y pidió a la sociedad no confiarse pese al semáforo verde (riesgo bajo).

“Nosotros estamos bien (sin ningún efecto). Por eso vinimos por la vacuna”, dijo la fronteriza. A su vez, Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de los programas del Gobierno federal, dio a conocer que el corte de inmunizaciones facilitado correspondió al mediodía del viernes, pero pronto estará el final. En tanto, agradeció a la sociedad su participación en el proceso, que tuvo intención de blindar a la frontera.

Durante la primera semana auxiliaron como sedes de aplicación de dichos antivirales las maquiladoras Aptiv, en David Herrera Jordán, y AlignTech, en Intermex 1357. Operaron de las 8:00 a las 14:00 horas, pero luego del receso que hubo los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 por el Natalicio de Benito Juárez, regresaron a sus actividades tras inmunizar a miles de juarenses. Asimismo, otros sitios siguieron operando.

Entre ellos estuvo el Estadio de Beisbol Juárez, en Sanders 1450; el Centro Cuatro Siglos, en Florida 8989; el Gimnasio de Bachilleres (Cobach) entre Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; la Universidad Tecnológica (UTCJ), localizada en la calle homónima: Universidad Tecnológica 3051. Aparte, ayudó el empresariado con las plantas Yazaki, sobre la avenida De la Industria 4250, y Electrolux, en Miguel de la Madrid.

En esta localidad fue facilitado el refuerzo entre “héroes de la salud”, públicos y particulares, los días 6 y 7 de enero de 2022; luego siguieron los de “60 años y más” del 10 al 14, y posteriormente se avanzó hacia los de 40 a 59, del 31 al pasado 9 de febrero. Esta vez fueron los de 18 a 39 años y, de momento, no se ha dado a conocer por el Gobierno si los refuerzos terciarios también procederán entre los menores de edad.

