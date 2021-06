Vacunan a participantes de ‘Abrazos, No Muros’

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— A dos semanas de que se realice una vez más el evento “Abrazos, No Muros”, en el que más de 100 familias podrán verse y abrazarse justo en el límite de la frontera entre México y Estados Unidos, ayer algunos migrantes que participarán en el acto recibieron la vacuna contra Covid-19 en una campaña hecha por Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés).

“Este joven no ha visto a su hermano que está separado de su familia y vive en México. También está compartiendo su historia de por qué recibió la vacuna y si bien no ha pensado qué le dirá exactamente a su hermano cuando lo vea en el evento Abrazos, No Muros del 19 de junio, él sabe que le dirá cuánto lo ama y lo sostendrá todo el tiempo que pueda”, contó la Red por medio de su página oficial de Facebook.

En octubre del 2019 se realizó la última edición del evento que permite a familias migrantes reencontrarse con sus seres queridos y abrazarse por un lapso de tres minutos sobre el suelo árido del Río Bravo, que separa a México de Estados Unidos, luego de que por falta de documentos para viajar de un país a otro tienen tiempo sin poder verse.

Las personas del lado estadounidense que participen en la octava edición de “Abrazos, No Muros” deberán presentar el comprobante que acredite haber recibido la vacuna contra Covid-19 y quienes arriben del lado mexicano tendrán que mostrar los resultados negativos al virus, en una prueba con máximo tres días de anterioridad.

La campaña de vacunación anti-Covid se realizó ayer en el Memorial Park de El Paso, Texas, como parte del evento “Made to Save” en el que la organización se unió al Mes Nacional de Acción que busca impulsar la vacunación en la población que reside en los Estados Unidos, luego de la desaceleración en la aplicación del biológico por desinterés de la ciudadanía.

La Red Fronteriza realizó la campaña local de vacunación para que los habitantes de El Paso, independientemente de su estatus migratorio, pudieran tener acceso a la vacuna, entre ellos las personas que el próximo 19 de junio tendrán la oportunidad de abrazarse con sus familiares en los límites de la frontera.

“La campaña local de BNHR es parte de una extensa movilización de tres meses liderada por la coalición ‘Made to Save’, un esfuerzo nacional de base para garantizar que las comunidades más afectadas por la pandemia tengan acceso a las vacunas Covid-19 e información precisa y oportuna”, informó la organización por medio de un comunicado.

agomez@redaccion.diario.com.mx