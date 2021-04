Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A las 7:51 de la mañana de ayer, Herminia Chávez, de 81 años, recibió la primera aplicación de la vacuna AstraZeneca, después de un año de que la pandemia provocada por Covid-19 arribara a esta ciudad fronteriza y se llevara entre sus primeras víctimas a su hermana Armida, de 83 años.

Sentada sobre su silla de ruedas, Herminia lamentó el fallecimiento de su hermana y que, a diferencia de ella, no pudiera vacunarse. “Qué puedo decir, el año pasado murió, me hubiera gustado que ella también estuviera aquí”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, a pesar de la perdida, Herminia se sintió agradecida de continuar al lado de su familia y de haber sido una de los miles de adultos mayores que ayer recibió la primera dosis de la vacuna en contra del SARS-CoV-2.

“Mis hijas me cuidan mucho, vivo con ellas y no me dejan ni moverme, están al pendiente de mí todo el tiempo”, dijo Herminia, mientras esperaba al exterior de las instalaciones de La Rodadora a su nieta Herminia Bernal, de 31 años, quien minutos después acercó el vehículo en que la trasladó.

‘Somos victoriosos’

Al igual que Herminia, a la primera etapa de vacunación también asistió Amparo Arroyo, de 87 años, quien durante la pandemia provocada por el virus perdió a dos sobrinos y tuvo enfermos a otros cuatro familiares, entre ellos a su hija, Verónica Ruiz, de 48 años.

“Las estadísticas dicen que hay riesgo de ponerse la vacuna, pero es más el riesgo si no la tuviera”, dijo Verónica, quien estuvo tres meses internada a causa del virus y, a pesar de su recuperación, aún presenta secuelas de la enfermedad.

La vacuna representa esperanza en una familia que fue fuertemente golpeada por el virus. “Nosotros somos victoriosamente salientes del Covid-19”, señaló Verónica, mientras su madre originaria de Durango esperaba sentada en su silla de ruedas a un costado de ella.

