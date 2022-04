Vacuna CanSino, mala apuesta para Juárez: Colegio Médico

La aplicación de vacunas anti-Covid-19 de CanSino resulta una mala apuesta para las campañas en Juárez, aseveró Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio Médico (CM). El profesional de la salud externó que el hecho de que tales biológicos no estén aprobados para cruzar a Estados Unidos puede desanimar a los fronterizos rezagados a inocularse contra el SARS-CoV-2, pues no podrán ir a El Paso, Texas.

Y es que en la pasada jornada (del 14 al 25 de marzo) se dedicó un espacio para la aplicación de tal fórmula en las personas que hasta esas fechas no habían sido inmunizadas con ningún antiviral en este municipio, pero previo al momento de la colocación se les advertía que no está aprobada para ingresar al vecino país y tal factor, sostuvo el médico, no ayuda. El Gobierno federal recalcó que antes envió de otras fórmulas.

“Hay mucha gente que no cumplió con sus esquemas y entramos en una situación complicada, porque si se ponen la CanSino no entran a los Estados Unidos. El Gobierno tiene que gestionar con Estados Unidos la aplicación, por ejemplo, de la Johnson & Johnson para que también podamos beneficiar la economía. No se trata de ponerlas por ponerlas, las CanSino podrían ir al sur del país”, puntualizó el doctor del CM.

En este municipio han sido colocadas 19 mil 466 monodosis de la farmacéutica china, indicó Bienestar. La dependencia informó que próximamente se llevará a cabo una estrategia de aplicación de inyecciones, que además de refuerzos de AstraZeneca y segundas dosis de tal marca, también incluirá las de CanSino, hecho que, enfatizó Soberanes Maya, puede resultar perjudicial a largo plazo en los que están atrasados.

“A muchas personas (que aún no han recibido la protección) se les está poniendo en una situación muy complicada porque tienen necesidad de cruzar a El Paso para visitar a sus familiares, para vacacionar u otras situaciones. Quisiéramos ver la gestión en beneficio de los juarenses, lo que conviene a la frontera y se requiere que haya armonía”, externó. Ante esto, se buscó la posición de la citada institución federal.

“En la estrategia nacional de vacunación contra el virus Covid-19, Bienestar funge como un ente operativo, facilitador en temas logísticos para aterrizarlo en territorio estatal como parte de la Brigada Correcaminos; sin embargo, es de manera central que se definan cuáles serán los biológicos destinados a qué regiones”, contestó. Agregó que en el estado de Chihuahua se han destinado diversos biológicos.

Entre éstos están Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac, todas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que en su momento, manifestó, han sido ofrecidas para primeras dosis; tal fue el último caso el 10 de noviembre de 2021 en el estadio de beisbol, cuando se aplicaron primeras dosis a rezagados con la vacuna AstraZeneca.

Hasta ahora, las fechas para el próximo esfuerzo todavía no han sido compartidas y, por ello, el exhorto para la comunidad que no pudo antes colocarse su tercera dosis de AstraZeneca, así como su segunda dosis si es el caso, o su monodosis CanSino, es a que esté atenta a la información que en una o dos semanas compartirá el nivel central de Gobierno.