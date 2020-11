Vacíos en la ley la hacen vulnerable

Ciudad Juárez— Con apartados sin explicar y sin una definición clara de cómo se considerará la gravedad de las faltas contempladas en la nueva ley que obliga el uso de cubrebocas en la entidad, hoy entró en vigor el mandato luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).

En su capítulo tercero, la ley indica que para imponer una sanción se tomará en cuenta el daño que se haya producido en la salud de las personas, sin embargo, no señala cuáles o de qué tipo son los daños expuestos. También contempla la imposición de una multa de acuerdo a la gravedad de la falta, las condiciones socioeconómicas del infractor, la calidad de reincidente y el beneficio obtenido por el transgresor como resultado del incumplimiento. “Cuestiones que pueden provocar la indiscriminada imposición de sanciones, prácticamente a ‘ojo de buen cubero’”, señaló el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez.

Otro punto que no resulta claro es el artículo transitorio séptimo, que indica que el Gobierno del Estado y los municipios instituirán un “fondo” para que sea utilizado en la adquisición y entrega de cubrebocas gratuitos entre la población.

Sin embargo, no explica qué orden de Gobierno administrará el recurso ni qué condición jurídica lo resguardará, ni siquiera muestra el nombre del Fondo a crear.

Señala además que se integrará con los recursos recaudados por las autoridades estatales y municipales por concepto de multas, dejando fuera las sanciones que pueda imponer la autoridad sanitaria o la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

“Ese vacío legal podría terminar en actos de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, discriminación, extorsión, uso ilegal de la fuerza; no está bien definido. En el fondo la ley no tiene credibilidad jurídica, por el apuro de sacarla no hubo técnica legislativa y salió un Frankenstein”, comentó el legislador.

Por otra parte, a pesar de que en la ley se contemplan sanciones como la amonestación con apercibimiento, la entrega de material médico, trabajo comunitario, multa, clausura temporal que podrá ser parcial o total y arresto hasta por 12 horas, en ninguna parte dice cuántas horas de trabajo comunitario se impondrán ni existe el apartado para explicar este tipo de sanción.

A partir de hoy, la nueva Ley, de 23 artículos, hace obligatorio la portación correcta de cubrebocas a todas las personas en espacios públicos o de uso común, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales considerados como esenciales o no esenciales; así como usuarios, operadores y conductores del servicio de transporte de pasajeros.

Mientras que las sanciones serán aplicables a partir de los 10 días siguientes al de su publicación en el POE, plazo en el cual las autoridades estatales y municipales deberán hacer la difusión para hacer del conocimiento el contenido de la Ley, explica el mandato.

La ley dicta que las autoridades sanitarias y administrativas estatales y municipales, así como las instituciones de seguridad pública y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios estatal serán los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas prevista en el documento.

En caso de las sanciones, primero se impondrá una amonestación al ciudadano que no porte cubrebocas; luego, dependiendo de la gravedad de la falta, se hará acreedor de entregar material médico que será por el equivalente al monto de 5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El material deberá depositarse en favor de la autoridad que haya impuesto la sanción.

La ley contempla multas de hasta 5 veces el valor diario de la UMA y por reincidencia se duplicará el monto de la multa al ciudadano sorprendido sin cubrebocas.

En el caso de propietarios o administradores de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicios, la multa irá hasta 15 veces el valor diario de la UMA. En caso de que los responsables continúen con las conductas u omisiones que dieron origen a la imposición de la sanción, se procederá a la clausura parcial o total del establecimiento.

Además, la persona que interfiera o se oponga a ejercicio de las funciones de la autoridad o que, en rebeldía, se niegue a cumplir los requerimientos, la autoridad hará uso de las medidas necesarias incluyendo el auxilio de la fuerza pública.

Como medida final se establece el arresto por hasta 12 horas.

También existen excepciones a la aplicación de sanciones en los casos de menores de dos años, personas que tengan problemas para respirar que no esté ocasionada por una infección respiratoria, personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda y personas que se encuentren en el interior de un vehículo sin compañía.

cjuarez@redaccion.diario.com.mx