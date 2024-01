Va Municipio por 200 árboles más en El Chamizal

Ciudad Juárez.- Al final de la administración municipal, en septiembre de este año, se proyecta haber plantado 900 árboles en el parque El Chamizal. Actualmente hay unos 14 mil, afirmó el director del Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña.

Desde septiembre del 2021 se han plantado 700 especies y en este año se planea dejar otros 200 más, todos propios de la región, aseguró.

“Hemos estado en una campaña de reforestación del parque El Chamizal durante todo lo que va de la administración. Desde que iniciamos hasta ahorita, hemos plantado más de 700 árboles dentro del parque”, mencionó.

Las especies que se han plantado son mezquite, huizache, palo verde, pino afgano y tuyas.

Zamarrón indicó que hasta finales del año pasado se contaron 480 árboles secos, de los cuales se han retirado 120, por lo que quedan 360.

Reponen los que se secan

Expuso que de los 120 que se han sacado, se ha sembrado el mismo número.

Dijo que pronto se instalarán 60 pinos afganos en El Chamizal y en los camellones de la Heroico Colegio Militar que se habilitaron como desviación cuando se rehabilitaron los puentes Carlos Villarreal.

Expuso que el parque cuenta con un área de 88 hectáreas y sobre el número ideal de árboles que debería haber, dijo que “la naturaleza marca sus parámetros, no es lo que la gente cree”.

Agregó que las medidas del número de árboles que debería haber por habitante o por metro cuadrado en zonas urbanas varían por las distintas latitudes, humedad y clima en cada región.

“Aquí en El Chamizal en particular ha sido un sector que ha sido creado de manera artificial, si El Chamizal no se hubiera construido como un parque no tendríamos esta masa de arbórea tan amplia que está rondando entre 13 y 14 mil árboles”, manifestó.

Sobreforestación

Dijo que generalmente es idóneo tener árboles, sin embargo, expuso que el espacio del parque está sobreforestado, y a pesar de ello, continúan planes para seguir plantando especies.

Agregó que en el parque Chamizal de El Paso hay muchos menos árboles que en Juárez.

