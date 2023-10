Va Limpia por terrenos y fincas abandonadas

Ciudad Juárez.- Personal de la Dirección de Limpia inició con un operativo de limpieza de terrenos y fincas abandonadas en distintos puntos de la ciudad.

Las labores empezaron en la calle Libramiento Regional, cubriendo las laterales y el camellón central.

La dependencia mencionó que con la aprobación en Cabildo del Proyecto de Inversión 2023 se cuenta con un proveedor de servicio de limpieza con el equipo necesario para el retiro de residuos de predios en los que no se cumple con el aseo.

Esta actividad se hará una vez notificados los dueños para que limpien, con base en el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio, pero también se centrarán las labores en espacios públicos como el atendido hoy, indicó.

“Como parte complementaria a la campaña que hemos anunciado hace algunos meses, donde estamos pidiendo y exhortando a los dueños de los predios a que cumplan con su obligación de mantenerlos limpios, en caso de que no lo hagan serán acreedores a una sanción, pero además estarán obligados a darle limpieza y en el caso de que no cumplan, procederá la Dirección de Limpia a hacerlo con cargo a los propietarios”, se detalló.

La Dirección de Limpia informó que en lo que va del año han hecho 422 visitas a lotes baldíos y fincas abandonadas y ya se han tenido casos en los que se ha procedido a la limpieza por parte del personal de la dependencia, pero con cargo al propietario, procedimiento que será enviado a la Tesorería municipal para darle seguimiento y se le cobre a esa persona por el servicio.

Obligación de todos los ciudadanos

“Exhorto a los propietarios a que atiendan la invitación y cumplan su obligación de limpiar sus predios, ponerles cercas y mallas y eviten de esta forma la doble sanción; me refiero a que una es la multa por el incumplimiento de no tenerlo limpio y segundo, en caso de que no lo haga, el Municipio procederá a la limpieza y se le cobrará”, indicó.

“A los dueños de estos terrenos los invitamos a que de manera proactiva cumplan con sus obligaciones y verán que esto es en beneficio de todos; vamos a mejorar la imagen de la ciudad”, dijo Solís.

Señaló que una vez regularizado el servicio de recolección de basura y el manejo del relleno sanitario, se ha eliminado la principal justificación para tirar los desechos en estos lotes, por lo que invita a los ciudadanos a ser responsables en el manejo de residuos de sus hogares, tanto basura doméstica, como llantas y escombro.

