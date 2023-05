Va Gobernación por terrazas

Ciudad Juárez.- La dirección de Gobernación Zona Norte lanzó un llamado a los propietarios de terrazas debido a que, con la llegada de la temporada de calor, iniciarán los operativos para verificar que cuenten con los permisos para operar.

“Ya empieza la temporada de ese tipo de eventos, sí les hemos informado que, si no cuentan con una licencia de funcionamiento y con un dictamen de Protección Civil es porque no cumplen con la normatividad de la autoridad municipal, no les podemos dar un permiso de alcohol”, mecionó el titular de la dependencia, Alejandro Jiménez.

Dijo que en esos casos se sugiere que no suministren bebidas alcohólicas porque si se realiza una inspección y no cuentan con el permiso se va a proceder a la clausura.

“Es un exhorto a las terrazas jardín que si no cuentan con una licencia de funcionamiento, un dictamen de Protección Civil expedidos por la autoridad municipal, nosotros no estamos en facultades de otorgarles un permiso de alcohol por evento”, comentó.

Dijo que este año no han realizado inspecciones pero debido a que ya empezó a correrse la voz, desde la semana pasada empezaron a acudir sus propietarios, incluso en grupos con líderes que los representan pero la ley es clara en ese sentido.