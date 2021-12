Va Gobernación por ‘limpia’ en Juárez

Ciudad Juárez.— Ante ‘descuidos graves’ cometidos por la pasada administración, la Dirección General de Gobierno anunció que se ha detectado en Juárez personal que ya no cumple con los niveles de confianza requeridos para continuar trabajando en la oficina de Gobernación Zona Norte, por lo que se aplicarán modificaciones a la plantilla laboral.

“Hemos encontrado graves deficiencias y descuidos muy graves de la pasada administración en los términos en cómo se venía operando la oficina de Gobernación en Ciudad Juárez, se deban permisos especiales para tener un evento un día y se otorgaban a lugares establecidos con operación continua, por ejemplo”, comentó Eloy García Tarín, director general de Gobierno.

El funcionario indicó que el titular de Gobernación Zona Norte, Alejandro Jiménez Vargas, se encuentra realizando una inspección al personal de la dependencia, ya que debido a la cantidad de licencias y establecimientos con los que cuenta la frontera, el número de trabajadores es insuficiente.

“Estamos previendo reforzar con más personal al equipo, y seguramente habrá modificaciones en la plantilla laboral, dado que de acuerdo con el desempeño, consideremos que algunos no reúnen las condiciones de confianza para seguir trabajando”, detalló.

Aunque no se informó a cuántos trabajadores no se les renovará el contrato, García Tarín aseguró que como parte de las mejoras, se encuentra la implementación de un mecanismo de confianza que permita garantizar que los inspectores realmente acuden a los establecimientos y verifican toda la documentación. Lo anterior, debido a que anteriormente no había elementos probatorios para justificar las revisiones.

Sobre sí se procederá contra los funcionarios que operaban la oficina de Gobernación durante la pasada administración, el director general de Gobierno aseguró que actualmente se está conformando toda la información que será turnada ante la Secretaría de la Función Pública, para que sea dicha instancia quien determine si es que existe alguna sanción.

“Serán otras instancias las que consideren si se procede o no, cuando nos referimos a un grave descuido, se debe a que no se estaba siguiendo el debido orden en los procesos para la integración de expedientes para la otorgación de las licencias, permisos provisionales y autorizaciones”, comentó.

De acuerdo con García Tarín, se detectaron casos en donde se otorgaron licencias por parte de personal que no estaba facultado para hacerlo; también se encontraron circunstancias en donde se autorizó a un centro de baile, la venta de cerveza durante la realización de un bazar en el estacionamiento; así como un permiso provisional en un establecimiento en el municipio de Ahumada que se otorgó por dos meses, pero únicamente se pagó por un mes, entre otras situaciones que ya están siendo analizadas por la autoridad.