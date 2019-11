Va Cabada por ‘Plan B’ para alumbrar Juárez

Ciudad Juárez— El Municipio sustituirá el proyecto ‘Juárez Iluminado’, que buscaba reemplazar las 109 mil lámparas que hay en la ciudad, por un “plan B”, anunció ayer el alcalde Armando Cabada.

Explicó que el nuevo proyecto consiste en hacer el cambio gradualmente y en dos años estará renovada entre el 70 y 75 por ciento de la red de alumbrado público.

En el 2020, en una primera etapa se pretende cambiar de 35 mil a 40 mil luminarias con 220 millones de pesos de inversión propia, afirmó.

El alcalde hizo este anuncio ayer en rueda de prensa luego de que en la ciudad de Chihua-hua el resultado del plebiscito del proyecto “Iluminemos Chihuahua” fue “no”.

“El plebiscito desgraciadamente está siendo utilizado como instrumento político para denostar y polarizar las opiniones”, dijo Cabada.

Indicó que por ello este día presentará al Cabildo el nuevo proyecto.

“Para no contribuir al clima de polarización y guerra sucia, como lo que ocurrió y se vivió en la capital del estado, sigo convencido del proyecto y también del plebiscito, pero no voy a prestarme al uso político de la voluntad popular, porque sé que la gente sí quiere un Juárez iluminado, pero los políticos de siempre no, y algunos otros intereses oscuros”, declaró.

Dijo que las luminarias del nuevo proyecto se adquirirán con ahorros de las arcas municipales y ajustes que se realizarán a otros programas durante el 2020, “no a los programas sociales y tampoco los que van dirigidos a obra de infraestructura”.

“La diferencia es que Juárez Iluminado, como se presentaba de manera original, es que con las 110 mil luminarias se cambiaría en ocho meses al 100 por ciento las luminarias en el municipio”, comentó.

Explicó que ahora en dos años se proyecta invertir unos 600 millones de pesos para cambiar entre el 70 y 75 por ciento de las lámparas de la ciudad.

Agregó que no considera justo pagar 12 millones de pesos de dinero público en un plebiscito que los juarenses no pidieron. “En todo caso que lo paguen los que lo solicitaron”, mencionó.

Este es el segundo proyecto de Juárez Iluminado que cancela Cabada, el primero buscaba la concesión del servicio y fue aprobado en su primer período, en el 2017, por el Cabildo.

El segundo se ratificó por el Ayuntamiento el 7 de mayo de 2019 y se pretendía realizar a través de Asociación Público-Privada (APP).

El plan era adquirir 109 mil 137 luminarias con una inversión de 841 millones 349 mil pesos, y en 16 años se pagarían 5 mil 900 millones de pesos de lo recabado del Derecho de Alumbrado Público que contribuyen los ciudadanos, a través de su recibo de la Comisión Federal de Electricidad.

El 13 de mayo pasado la asociación “Plan Estratégico de Ciudad Juárez” presentó ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) la solicitud para realizar un plebiscito, por medio del cual los ciudadanos decidieran si quieren o no el plan “Juárez Iluminado”.

La recolección de firmas por parte de la agrupación civil para respaldar el ejercicio ante la autoridad electoral arrancó el 9 de julio y durante 90 días reunió 6 mil 147 firmas, de las 5 mil 422 que se requerían y que equivalen al 5 por ciento del padrón electoral del municipio de Juárez.

El director del Plan Estratégico, Sergio Meza, dijo que si se revoca el acuerdo de Cabildo de mayo, “es un acierto de parte del alcalde hacerle caso a los especialistas que, desde hace dos años y medio, le recomendaron que lo mejor era hacerlo por partes”.

Agregó: “Entonces en ese sentido vemos que es un acierto, se tardó mucho pero lo bueno es que ya al parecer tomó esta decisión, vamos a esperar que se concrete en el Cabildo”.

Expuso que falta que el Cabildo revoque el acuerdo de mayo pasado. “Para que realmente el plebiscito se quede sin materia tiene que haber la revocación en el Cabildo, mientras esto no suceda el plebiscito sigue su rumbo”.

