Usaron material de baja calidad para BRT

Material de baja calidad en laminado, pintura y concreto hidráulico fue usado en la construcción tanto de las estaciones como del carril confinado del BRT-2 de la avenida Tecnológico, reveló la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de la actual administración estatal.

El nuevo titular de la dependencia, Carlos Aguilar García, dio a conocer un listado de siete irregularidades detectadas en el proyecto, que alcanzan a los exjefes tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedue) como de la SCOP, Luis Felipe Siqueiros Falomir y Gustavo Elizondo, así como a las constructoras contratadas.

Aguilar expuso que las anomalías empiezan por el proyecto ejecutivo, ya que los materiales de acero, lámina y vidrio van en contra del clima extremo de la ciudad, es decir, en verano las estaciones del sistema de transporte semimasivo estarán muy calientes y en invierno muy frías.

Aquí, aseveró, se comprueba lo anteriormente descrito en los acabados de pintura, lámina de estaciones, sellado de juntas de pavimento, aplicación de concreto hidráulico y ausencia de reportes de laboratorio para el control de calidad.

Apuntó que lo principal y más grave es que la Sedue fue la encargada de gestionar el proyecto y fue el principal agente a través de Siqueiros Falomir, para generar cambios al mismo y también en el proceso constructivo por encima de sus facultades correspondientes del reglamento interior, ya que la dependencia por naturaleza encargada de diseñar, proyectar y construir es la Secretaría de Comunicaciones de Obras Públicas.

En la revisión establecida se detectó como primer punto que la obra en general se encuentra fuera de fecha de término, por lo que existe un retraso del 48 por ciento de avance físico y un 50 por ciento por cobrar, lo que significa que las contratistas han cobrado más de lo que han avanzado.

En el segundo punto se determinó que, a esta altura de los avances físicos y financieros, no se cuenta con el importe final de la obra, “lo que resulta ser un problema por no contar con el finiquito de los trabajos, es decir, no se sabe si se requiriera mayor importe financiero”.

Como punto número tres el secretario definió que la SCOP ha venido aplicando multas por el atraso de la obra por hasta dos millones de pesos a la fecha, y faltan de aplicar, ya que el avance financiero es del 50 por ciento. Dijo que las empresas multadas son Constructora Norte Sur, DyM, Comagosa y Gema.

En el cuarto lugar, indicó que se identificaron problemas por resolver con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro eléctrico para cada una de las estaciones, por lo que, considerando lo burocrático de la dependencia federal, se prevén atrasos para la operación de las estaciones de la obra en general.

En el quinto, que la obra en proceso denota la falta de cumplimiento de calidad requerida en cada uno de los contratos, por lo que se concluye, puntualizó, que la supervisión es deficiente, tanto de la externa como del personal directo del exgobernador Javier Corral Jurado.

Insistió que uno de los problemas por lo que se identifica el retraso de la ejecución de la obra es la falta de personal especializado y cantidad de fuerza de trabajo por parte de las empresas contratadas, además de que existe mala calidad en las construcciones.

Finalmente expuso la mala planeación de los cierres de carriles, que han provocado estrangulamiento y desorden vial debido a la falta de coordinación, liderazgo y voluntad, e incluso la falta de gestión interdependencias en el gobierno de Corral.

De acuerdo con lo proyectado, y según lo que el gobierno corralista informó en su momento, el corredor troncal Tecnológico del Bravobús, en una primera etapa, contempla la inyección de 992 millones de pesos.

De ese monto, se informó, 381 millones de pesos serán de recursos federales a través del Fonadin, 361 millones de recursos propios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y 250 millones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Aguilar García anticipó ayer que se realizarán las investigaciones pertinentes, bajo el margen de la normatividad aplicable. “Podemos llegar al grado de rescindir contratos”, apuntó.

En cuanto a la responsabilidad de los exfuncionarios involucrados, dijo que será la autoridad competente la que se encargue de realizar las indagatorias.

El Diario pidió ayer una postura tanto de Siqueiros como de Elizondo, pero ninguno atendió la petición. (Javier Olmos / El Diario)

jolmos@redaccion.diario.com.mx