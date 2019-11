Usará Profeco fuerza pública para inspeccionar gasolinera

Ciudad Juárez— El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció ayer el uso de la fuerza pública para inspeccionar una sucursal de Súper Rapiditos Bip-Bip en esta frontera, debido a la negativa que tuvo para dejarse revisar en los operativos que realiza dicha dependencia.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco comentó que en las visitas realizadas fueron inmovilizadas 21 bombas mangueras en todo el país por no dar litros de a litro, mientras que la gasolinera de esta frontera no se dejó verificar.

“Hubo una gasolinera que no se dejó verificar, tiene un nombre caricaturesco: Súper Rapiditos Bip Bip, en Juárez, Chihuahua, en la colonia Jardines del Lago”. “Pues súper rápido los vamos a verificar con uso de fuerza pública a la brevedad”, agregó.

De acuerdo con Bip Gas, la dirección de la estación difundida a nivel nacional no corresponde a ninguna estación de esta empresa, aunque sí se cuenta con un procedimiento de negativa en la gasolinera Peregrino, de la 16 de Septiembre.

Además Jesús Moreno, representante legal de Bip Gas, comentó que le empresa no se negó a una revisión, sino que simplemente se trató de negativa de verificación debido a que ésta no se pudo llevar a cabo.

“La visita no se realizó, no fue un acto de negativa sino que no se pudo realizar la verificación y así lo toman como ellos (la Profeco)”, explicó.

“No estaban los elementos técnicos aptos para realizarse y si no se presentan en tiempo y forma, la empresa no está preparada necesariamente para atender la verificación, que fue lo que sucedió”, agregó.

Sobre el anuncio del uso de fuerza pública, el abogado apuntó que “como cualquier dependencia de gobierno, ellos pueden acompañarse de quien quieran cuando hacen la verificación, eso no tiene ninguna novedad”.

