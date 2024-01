Usan fotografía como acto de resistencia

Ciudad Juárez.- Con una Fotocaminata Consciente buscan visibilizar el abandono en el que se encuentra el ex-Galgódromo de Ciudad Juárez.

La actividad fue organizada por la fotógrafa Alejandra Coronado, quien comentó que utilizó el arte de la fotografía como un acto de resistencia para que haya una transformación de este lugar emblemático.

“Siempre estos actos de resistencia a través del arte son para visibilizar, el arte siempre ha sido un ancla de expresión en la sociedad humana, y también es como un grito a las personas a las que les corresponde que hagan algo al respecto”, comentó.

El lugar se encuentra con paredes en donde se plasmaron murales, frases y también se observaron frases en el piso, algunas relacionadas con feminicidios.

“En esta ocasión vemos cómo se apropian los artistas urbanos, a estos espacios abandonados prácticamente no se les ha dado ningún seguimiento, por ejemplo vemos que hicieron el Centro de Inteligencia Artificial, la construcción del Hospital General Regional, entonces, esto nos sugiere la transformación de los espacios de los edificios, y reflexionar qué va a pasar en cinco o diez años, esperemos que se pueda rescatar para hacer algo favorable a la sociedad”, expuso.

El edificio se construyó en 1964, y desde hace 15 años aproximadamente, se encuentra en el abandono, mencionó Coronado.

A la Fotocaminata Consciente acudieron más de una docena de personas, entre ellas interesados sólo en caminar y en volver a recordar este lugar.

Martha Solórzano, de 65 años, comentó que asistió al evento porque quiso conocer otro tipo de experiencias, en el lugar en donde pasó tanto tiempo.

“Aquí pasé gran parte de mi infancia, porque mis papás venían mucho a apostar aquí cuando era el Galgódromo e Hipódromo, y ahora se me hace muy triste, está muy dejado, me gustaría que fuera como antes, aunque no fuera de apuestas, pero podría ser un museo de arte, de música o de cualquier tipo”, dijo la entrevistada. (Verónica Domínguez / El Diario)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx