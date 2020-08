Usan a Juárez de trampolín para llevar fentanilo a EU

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Ciudad Juárez es una de las fronteras utilizadas por grupos independientes para hacer llegar el fentanilo a Estados Unidos, pero debido a su alta nocividad autoridades temen que se quede en las calles de esta frontera.

De acuerdo con el fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, los aseguramientos que se han realizado han sido sólo de cantidades grandes de pastillas y las personas detenidas han manifestado ser integrantes de grupos independientes, provenientes de otras ciudades.

“Hasta ahorita no se está quedando en Juárez. No se han dado todavía aseguramientos al menudeo de fentanilo. Nos queremos adelantar, estamos trabajando muy duro en la prevención para darle a conocer a los jóvenes qué componentes tienen esas drogas y que daños causan en la salud. Creemos que va a pasar lo mismo que con el cristal, que en determinado momento que no puedan cruzar el fentanilo se va empezar a quedar aquí en la ciudad en pequeñas cantidades y se va empezar a distribuir, así como paso con el cristal”, destacó.

Se habla de que el analgésico opioide es 50 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que la heroína, entonces si se queda en la ciudad se espera un problema de salud muy grave de adicciones y de muertes por sobredosis, señaló Nava López.

El Fentayl o fentanilo es un analgésico opioide, 100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína, es empleado en polvo, pastilla o ampolleta.

En enero, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal anunció el primer aseguramiento de dicha droga en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades Juan Carlos D. P., Angélica M. R., Arlene Rocío S. G. y una adolescente de 16 años, fueron detenidos en la colonia La Cuesta con 749 pastillas conocidas como Fentanilo, proveniente de Michoacán.

Durante el primer semestre del año, la autoridad preventiva aseguró un total de 4 mil 348 pastillas de dicha droga y mil 657 más en julio, por lo que suman ya más de 6 mil pastillas aseguradas en Ciudad Juárez de dicho opioide.

Según expertos, el fentanilo puede causar un paro respiratorio, además de que su alta potencia aumenta el riesgo de padecer una sobredosis, y al ser mezclado con la heroína o la cocaína amplifica su potencia y sus peligros.

“Todos los aseguramientos que se han dado por las diferentes corporaciones son en grandes cantidades. Y el objetivo es llevarlas hacia Estados Unidos, pero las personas no pertenecen a grupos de la delincuencia organizada de aquí ni de otro lugar, más bien son grupos independientes que están traficando ahora también con esta droga de diseño”, señaló el fiscal en la Zona Norte.