Usan 60% de autos robados para delinquir

Ciudad Juárez— Una camioneta robada a un sacerdote, que incluso se usó para traslados del Santísimo Sacramento, podría ser usada para actividades delictivas, como ocurre en 6 de cada 10 robos de vehículos en esta ciudad, de acuerdo con estadística de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Según esta dependencia, de mil 246 vehículos robados de enero a julio del presente año en esta ciudad, se usaron para delinquir 745.

De hecho la dependencia puntualiza en el informe respecto a los vehículos robados, que en mayo y junio pasados, el total de los autos recuperados por esa autoridad fueron utilizados para delinquir.

“Ayer que mi camioneta fue robada hubo un sentimiento de desconcierto, no podía entender cómo de pronto me quedé sin la herramienta que me ha ayudado tanto en mi trabajo; ha servido para transportar despensas en este tiempo de pandemia, muchas ocasiones fue el vehículo para traer donativos para la gente de las colonias, es herramienta de evangelización en estos tiempos de Covid”, dijo la victima de robo.

El vehículo fue sustraído el pasado martes por desconocidos en el estacionamiento de una ferretera de la avenida De las Torres, según explicó el párroco.

Forma hoy parte de la estadística de robos de autos, donde se recupera más de la mitad de ellos abandonados en la vía pública después de ejecuciones o robos, de acuerdo con la SSPM.

“Ahora veo las cosas de manera diferente”, dijo el sacerdote a días de ser víctima de este delito patrimonial. “Ojalá le den un buen uso a la camioneta que hasta el Santísimo Sacramento fue llevado en ella”.

“A los ladrones les perdono y ojalá pronto encuentren arrepentimiento”, concluyó no sin antes hacer un llamado a la comunidad para que contribuyan en la localización y den el reporte a las autoridades.