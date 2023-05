Urgen más dentistas con ‘colmillo’

Ciudad Juárez.- En México por cada mil dentistas sólo 12 estudian una especialidad, ya que los posgrados en materia odontológica son costosos y requieren mucho equipamiento en las universidades, coincidieron coordinadores de estas áreas en instituciones superiores del país.

Esta frontera no es la excepción, ya que cada semestre ingresan a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) unos 120 estudiantes para la carrera de cirujano dentista, que es la oferta académica de mayor demanda, pero sólo unos ocho entran a posgrados como la ortodoncia, dijo el rector Juan Ignacio Camargo Nassar.

PUBLICIDAD

Daniel Nava, profesor del posgrado en prostodoncia en la Universidad Tecnológica (Unitec) Ciudad de México, quien visitó Juárez hace unos días como ponente en un congreso de esa especialidad, explicó que la odontología como área de la medicina forma una carrera general que es la de cirugía odontológica o cirujano dentista.

“De cada mil cirujanos dentistas, uno estudia la especialidad (prostodoncia), ese es nuestro porcentaje, esa es la relevancia, de cada mil odontólogos, uno tiene capacidad económica y de organización familiar para poder estudiar un posgrado”, mencionó.

Los posgrados normalmente están organizados en pequeñas unidades porque no hay capacidad de logística de las facultades de odontología y de diferentes elementos como son profesores y tecnología para albergar a más personas, refirió.

Las especialidades en el área dental son la odontopediatría, debido a que el tipo de dentición de los niños es diferente al del adulto; cirugía maxilofacial, endodoncia que trabaja en áreas al interior del diente, periodoncia que trabaja sobre tejidos blandos, ortodoncia que mueve los dientes, y la prostodoncia que es rehabilitación oral, que atiende desde pequeñas reconstrucciones de un diente hasta pacientes que no tienen un solo diente, indicó.

“Las generaciones son pequeñas, son de 12 individuos, entonces cada posgrado representa a un promedio de 12 mil odontólogos, cada unidad”, detalló.

Posgrados costosos para las universidades

Para las universidades también resulta costoso ofrecer posgrados en áreas dentales debido al equipamiento hospitalario que se requiere, dijo el rector de la UACJ.

Dijo que pese a que se tiene una matrícula considerable de cirujanos dentistas cada semestre, para los posgrados se tienen limitantes en cuanto al equipo especializado.

La UACJ cuenta con cinco o seis posgrados, entre ellos en ortodoncia, endodoncia y periodoncia que son los más recurrentes, detalló.

“Aquí tiene que ver mucho con el trabajo que se hace en las unidades dentales, tenemos unidades para todos los estudiantes de cirujano dentista y ahí hacen toda su área práctica, tienen como parte de su formación que están atendiendo a algunos pacientes, pero para las especialidades sí tenemos esa limitación dependiendo del posgrado, sí tenemos una limitación que tiene que ver con las unidades”, refirió.

Esto coincide con lo mencionado por Nava en el sentido de que, debido a eso, las universidades del país, como es el caso de la UACJ y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) reciben a odontólogos de todo el estado de Chihuahua y de los estados de los alrededores que no tienen el posgrado que buscan.

“Yo estoy en Ciudad de México y nosotros recibimos entre un 40 y 60 por ciento de extranjeros; nosotros somos un filtro, Ciudad de México y México como país, entre Sudamérica y Estados Unidos como oferta estudiantil”, enfatizó.

No hay especialistas en hospitales públicos

Daniel Nava dijo además que en México la odontología no tiene cabida en los hospitales del Gobierno.

“Usted no va a encontrar en los hospitales centrales 10 consultorios especializados de odontología, en ningún hospital central… no va a encontrar algún rehabilitador oral”, enfatizó.

Esto se debe a que, en el 90 por ciento de los casos, un problema dental no representa un riesgo de muerte.

“Tiene que ver con el presupuesto, el instrumental que nosotros requerimos para ejercer la especialidad es muy, muy costoso y las unidades tienen que decidir si ese presupuesto lo asignan a un cardiólogo, a un optometrista, a un ortopedista, a un cirujano plástico básico que atienda a un quemado o le dan el presupuesto a un odontólogo”, comentó.

Por esa razón, los posgrados cubren esa demanda de salud bucal pública en conjunto con organizaciones sociales, destacó.

Indicó que muchos de los especialistas actualmente atienden como labor social, ya no sólo a personas de escasos recursos, sino a pacientes de clase media que debido a la pandemia tuvieron que interrumpir sus tratamientos.

“O sea, ya no pueden pagar o ya no pueden llevar a cabo ese tratamiento y buscan un posgrado de calidad, es decir, cualquiera de nosotros estamos expuestos a tener una enfermedad y quizá por facilidad busquemos el área particular para atendernos, pero quizá económicamente cuando enfrentamos esto (el gasto) tenemos que buscar otras opciones”, comentó.

Gerardo de León, coordinador del posgrado de prostodoncia en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, añadió que aunque se puede pensar que los tratamientos de prostodoncia son electivos y no representan una urgencia, el descuido en la boca puede trasladarse al corazón o convertirse en cáncer u otros padecimientos.

“Ahí sí siento que desafortunadamente los sistemas de salud de México relegan mucho la función del odontólogo, siendo que sí debería ser un área en la que debería ponerse mucha más atención”, indicó.

Un tratamiento de rehabilitación oral puede requerir una inversión que va desde los 6 mil pesos hasta cientos de miles de pesos, dijo el especialista.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx