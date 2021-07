Urgen intervención federal en Juárez contra violencia

Ciudad Juárez— La concentración de violencia en ciudades como Tijuana y Juárez indica que la problemática de seguridad en la frontera norte del país requiere una urgencia que no se observa en el Gobierno federal, indicó ayer el coordinador de la organización civil Mesa de Seguridad, Guillermo Asiain.

Asiain fue entrevistado luego de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) presentara datos que muestran que, en lo que va del presente sexenio federal, la cantidad de homicidios registrados entre Tijuana y Ciudad Juárez –ocho mil 365 casos– es casi similar a los ocho mil 433 acumulados en el mismo período entre los siguientes ocho municipios considerados más violentos en todo el país.

“Creo que el Gobierno federal debería entender que el contexto de la frontera requiere intervenciones extraordinarias, no las intervenciones regulares de una ciudad, por la complejidad que tiene, y eso es lo que no hemos encontrado todavía, como esta urgencia de decir ‘el problema de la frontera es de esta manera’”, comentó.

“Si estuviera la prioridad en la frontera, habría más elementos, habría más recursos; por eso creo que a nivel federal definitivamente el tema de la frontera creo que saben que existe, pero no creo que lo tengan con la urgencia que se requiere para resolverse”, agregó Asiain.

La SSPPC no respondió ayer a una solicitud de información de este medio.

El reporte de esta dependencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador indica que, entre diciembre de 2018 y junio pasado, en Tijuana se registraron cuatro mil 963 asesinatos dolosos, y tres mil 402 en Ciudad Juárez.

El tercer lugar lo ocupa León, Guanajuato con mil 455 casos, o menos de la mitad de los registrados en Juárez, seguido de Acapulco, Guerrero con mil 247; Culiacán, Sinaloa con mil 74; Cajeme, Sonora con mil 14; Guadalajara, Jalisco con 999; Benito Juárez, Quintana Roo con 899; Celaya, Guanajuato con 889, y la capital de Chihuahua, con 856.

“Por eso creemos que la frontera tiene que ser tratada como una prioridad diferente”, insistió Asiain, luego de destacar el porcentaje de casos acumulados sólo entre Tijuana y Juárez.

La información del Gobierno federal agregó que en Chihuahua están presentes ya dos mil 542 integrantes de la Guardia Nacional, mientras que la SSPPC señaló que sus “principales acciones” en los 50 municipios con mayor incidencia de asesinatos dolosos son la regulación de establecimientos mercantiles, el combate al narcomenudeo, a la extorsión, el reforzamiento de tareas de inteligencia y capacitación policial y contención de la violencia feminicida, entre otras.

Entrevistado al término de la conferencia mensual que presenta la Mesa de Seguridad, Asiain dijo desconocer el trabajo que estuvieran realizando en esta frontera las fuerzas federales.

“Me atrevería a decir que hay tres contextos diferentes: el de la ciudad, el rural, y el de la frontera”, dijo.

“Creo que la urgencia no está ahí; el tamaño de la urgencia creo que no está del tamaño del problema. Creo que no se ha visto, no se alcanza a percibir como se alcanza a percibir la problemática que tenemos en las fronteras”, agregó.

