Urgen donadores de sangre para Enrique Villalba Alonso

Ciudad Juárez.- Familiares de Enrique Villalba Alonso siguen solicitando donadores de sangre tipo A- y O- de manera urgente.

Los interesados pueden acudir al hospital Star Médica ubicado en avenida Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria.

Se menciona que Villalba Alonso es hermano de Gabriela Anahí Villalba Alonso, defensora pública civil, y familiar de un funcionario del Distrito Judicial Bravos.

Entre los requisitos se pide tener edad de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, y presentar identificación oficial vigente.

Asimismo llevar ayuno de cuatro horas, con alimentos ligeros, no haber tenido cirugías en los últimos meses, no haberse realizado tatuaje, perforación, microblading o depilación láser en el último año, y no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas.

Además de que, no estar embarazada o lactando, (se puede donar menstruando).

Para donación de plaquetas, no haber consumido aspirina en los últimos 10 días.

También se pide no acudir si presenta síntomas respiratorios como fiebre, tos, dificultar parta respirar, dolor de garganta, y diarrea en los últimos 30 días.

“No acudir si ha tenido contacto con paciente sospechoso o confirmado de Covid-19”, y no acudir acompañado.

Se ofrece el número de contacto 656-274-7868.