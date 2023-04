Urgen a que la Federación defina su política migratoria

Ciudad Juárez.— El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, insistió en hacer un llamado urgente al Gobierno federal para que defina una política migratoria, ya que diariamente llegan cientos de migrantes a esta ciudad, lo cual ha generado incluso una reestructura en la manera en que cruza el transporte de carga.

“En lo que vamos a seguir insistiendo es de que cada día que pasa se acumulan los problemas para la frontera, para los juarenses y por eso urge una definición de la política del Gobierno federal”, mencionó.

Como ejemplo mencionó que, dado que ahora que los migrantes se han estado entregando voluntariamente, las autoridades norteamericanas tienen que procesarlos y la decisión que informó el Gobierno de Estados Unidos es que esto lo harán por el puente Córdova de las Américas, por lo que suspenderán las importaciones por ese cruce.

Dijo que esto implicó que el flujo del transporte de carga ahora sea exclusivamente por Zaragoza y Santa Teresa, con las implicaciones que eso tiene.

“Yo les pudiera decir, cada día esta circunstancia de que ustedes los ven llegando por el ferrocarril, y menciono a los del ferrocarril porque son los más visibles y además los más peligrosos, que implican mayor riesgo, pero sigue llegando también gente por el avión, por el camión, por todos los medios y no se ve que el Gobierno federal esté tomando absolutamente ninguna medida al respecto ni se nos ha informado tampoco”, comentó.

El funcionario señaló que ésta es sólo una de las repercusiones que ocurren en la frontera fruto de la falta de atención del Gobierno federal, además del aumento de la violencia entre los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control del tráfico humano.

“Esto es como una olla de presión, siguen viniendo migrantes, las políticas no se definen, las políticas del lado americano continúan, ellos procesan gente y la deportan y los migrantes que vienen no miden esas consecuencias, no hacen los trámites en sus lugares de origen y se vienen aquí a la frontera y se encuentran con una serie de problemas”, reiteró.