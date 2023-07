Urgen a crear espacios seguros para migrantes de la diversidad sexual

Ciudad Juárez.- Ante las políticas migratorias que mantienen México y Estados Unidos, Ciudad Juárez requiere la creación de espacios seguros para personas migrantes de la diversidad sexual que se encuentran en situación de calle o que han sufrido algún tipo de violencia en su lugar de origen, el camino o en esta frontera, señaló Daniel García, coordinador del colectivo Red Solidaria Trans.

La discriminación es uno de los principales motivos por los que integrantes de la comunidad LGBTIQ+ deciden abandonar sus lugares de origen, en México o en otros países, con la esperanza de llegar a Estados Unidos; sin embargo, a lo largo de su camino continúan sufriendo abusos.

“Antonia” y “Carla” son una pareja originaria de Michoacán, de donde tuvieron que huir en abril de este año debido a la violencia que se vive en su comunidad, pero también a causa de la discriminación que sufrían por ser pareja.

“Tuvimos que salir, solamente con nuestras credenciales”, dijo “Antonia” al recordar que ese día, tras ser amenazadas, tomaron una maleta y huyeron con sus tres hijos menores de edad. La urgencia de ponerse a salvo les impidió traer consigo documentos personales, como las actas de nacimiento.

Ellas y los tres niños de 9, 5 y 3 años de edad tomaron un camión hacia Ciudad Juárez, en donde buscaron un refugio; sin embargo, al llegar una de las trabajadoras del lugar constantemente las vigila para que no estén juntas.

“Yo no me puedo acercar a su cama ni a platicar, porque nos ve hablando y nos comienza a gritar que ya nos dijo que no podemos estar juntas en el albergue, porque somos pareja y somos mujeres”, aseguró “Carla”, quien pidió omitir el nombre del espacio, al igual que el de ellas, por miedo a represalias.

Daniel García ha trabajado también con la comunidad trans en situación de movilidad, en la que ha detectado distintas formas de discriminación, como la falta de información. “Aunque la mayoría de la población migrante en Ciudad Juárez es atendida por la sociedad civil, sobre todo por comunidades religiosas, esto implica un choque con el resto de la población usuaria de albergues, quienes manifiestan rechazo, pero en ocasiones también por personal voluntario o administrativo de dichos espacios”, lamentó el activista.

Dijo que han padecido actos de transfobia al no encontrar “suficientemente femeninas” a las mujeres trans que huyeron de sus países de origen justamente por no poder expresar su identidad de género y que buscaban en México la libertad que en su país no tuvieron.

“Además, tras sufrir abusos sexuales en el sur de México y por las dinámicas de la movilidad optaron por no usar maquillaje, tuvieron que cortarse el cabello y al llegar a esta ciudad fronteriza dicha situación les expone a cuestionar su identidad. Por otra parte, quienes comienzan a manifestar su identidad y expresión de género son también violentadas mediante burlas y amenazas”, denunció.

Jhoana es administradora de empresas, pero los 7 dólares mensuales que ganaba la hicieron huir hace cuatro años de Venezuela a Perú con su hijo de siete años de edad y su pareja, Dirlys; sin embargo, en Perú sufrieron discriminación debido a su orientación sexual, por lo que hace una semana llegaron a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga que recorre el país.

“Emprendimos para acá, porque como somos pareja a veces la gente no entendía mucho eso, y por ser venezolanos también, había mucha xenofobia”, aseguró la administradora, quien vendía chicha venezolana, una bebida dulce hecha a base de arroz que puede disfrutarse como postre.

Después de 29 días, cinco de ellos a bordo de “La Bestia”, como llaman al tren de carga en el que viajan las personas migrantes, Jhoana y Dirlys llegaron la semana pasada a Ciudad Juárez, a donde acudieron al entonces campamento coordinado por el Municipio de Juárez y el Instituto Nacional de Migración (INM) en busca de refugio, pero después de esperar horas para ser trasladas al albergue municipal ‘Kiki’ Romero, finalmente les dijeron que no serían canalizadas.

“El tren nos dejó lejos, tuvimos que caminar para agarrar un camión y ahí caminamos preguntando por un refugio, porque no sabíamos de la iglesia, y llegamos acá y justo estaban dando la comida y comimos… pero tuvimos que dormir en la calle, pedimos (refugio), nos registraron y todo, supuestamente nos iban a decir para llevarnos a un albergue, pero estuvimos hasta las 11:00 de la noche esperando y no nos decían nada, fuimos a preguntarle ya a los últimos (trabajadores) y nos dijeron que no, que no había refugio”, narró Jhoana.

Para su hijo el viaje ha sido una aventura, pero para ellas se ha convertido en una experiencia difícil.

“Por ello la importancia de la creación de espacios seguros para personas de la diversidad sexual en situación de calle, no sólo en contexto de movilidad sino para aquellas personas que a causa de la discriminación se ven obligadas a salir de sus hogares, donde se brinde información integral relacionada a los derechos humanos, al acceso a la salud, orientación respecto a las terapias de reemplazo hormonal y contribuir a la disminución de personas que optan por automedicarse, acceso a terapia psicología gratuita y especializada por ser población en situación de estrés ante la discriminación”, destacó García.