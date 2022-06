Urgen a autoridades actuar contra impunidad en masacres

Ciudad Juárez.— La impunidad en las otras seis masacres ocurridas en esta frontera durante el presente año, propició a que ocurriera una séptima, consideró Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, quien habló sobre los hechos del pasado jueves en el restaurante Denny’s de la avenida Tecnológico, donde cuatro personas fueron asesinadas.

“Las autoridades no pueden darse el lujo de no detener o de que estos multihomicidios queden impunes porque lo hemos visto, si no hay personas sentenciadas, ya no nada más detenidas sino sentenciadas con un debido proceso, difícilmente vamos a disminuir este tipo de sucesos”, enfatizó.

La masacre ocurrida el pasado jueves en el restaurante es la séptima que ocurre este año y la segunda sobre la avenida Tecnológico, de acuerdo a datos oficiales de las diferentes corporaciones policiacas.

El anterior multihomicidio ocurrido sobre dicha avenida se registró el 6 de mayo cuando seis personas, entre ellas un niño y una niña, fueron asesinadas a la altura del cruce con la calle Simona Barba, cuando viajaban a bordo de un vehículo.

El activista urgió a las autoridades a dar resultados en las investigaciones debido a que los eventos del 6 de mayo y del 16 de junio ocurrieron a unos 300 metros de distancia.

“En lo personal este hecho del Denny’s me parece un reto a las autoridades, es decirles ‘no me va a pasar nada si voy y mato no pasa nada y más en un lugar público’ y sí creo que nos hace también replantear específicamente que es una de las avenidas principales, desconozco qué tantas cámaras hay pero yo esperaría que fuera de las más vigiladas”, mencionó.

Piden cuentas

Ante las declaraciones realizadas por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, de que en ese punto de la avenida Tecnológico no había cámaras en funcionamiento, Asiain dijo que es necesario nuevamente pedir cuentas a las autoridades y realizar un mapeo de dónde se encuentran las cámaras de seguridad en la ciudad, debido a que primero se había anunciado que había mil aparatos, posteriormente se dijo que 240 y tanto ésta como todas las vialidades importantes deberían contar con videovigilancia.

No a la revictimización

También cuestionó el hecho de que se haya filtrado el video captado por las cámaras de seguridad del lugar en el que se observa el momento exacto en el que dos hombres irrumpieron para asesinar a sangre fría a las cuatro víctimas y lesionar a otra.

Dijo que este hecho además de revictimizar a las familias de las personas fallecidas, entorpece la investigación.

Mencionó que la Mesa de Seguridad pide a las autoridades no criminalizar a las víctimas al señalar que todos estos casos ocurren porque estaban relacionadas con el crimen organizado.