Urgen 30 donadores de sangre para niño con rickettsia

Ciudad Juárez- Un niño de dos años de edad quien se encuentra hospitalizado con diagnóstico de rickettsia, requiere de manera urgente 30 donadores de sangre de cualquier tipo, informó su familia quien solicitó el apoyo de la comunidad.

Julián Santiago Pérez es atendido en el Hospital Infantil de Especialidades luego de haber sufrido picadura de garrapata, detallaron.

Para poder apoyarlo es necesario ser mayor de 18 años, pesar más de 54 kilos, no haber padecido enfermedades de transmisión sexual, no haber padecido gripes o infecciones en los últimos 15 días, no tener alergias, no haber donado plasma en Estados Unidos, haber dormido al menos seis horas, no haber sido vacunado contra la hepatitis o la rabia en el último año, no estar embarazada o con sospecha y es necesario presentar identificación oficial con fotografía.

Las personas que deseen apoyar al pequeño pueden acudir al Banco Regional de Ciudad Juárez ubicado en la calle David Herrera Jordán y Francisco Villa, a espaldas de la presidencia municipal, previa cita al 6566293300 extensión 54078, según se informó