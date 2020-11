Urge sangre para hospitales

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— La necesidad de sangre es cada vez mayor en la ciudad y ante ello es necesario que la gente se una donando para abastecer a los hospitales, tanto públicos como privados, dijo Lorena López, trabajadora social del Banco Regional de Sangre.

La gente puede acudir a donar donde lo considere mejor, ya sea en el Banco Regional de Sangre o que lo hagan en cualquier banco de los hospitales, ya que todos necesitan del tejido hemático ante la situación actual de salud en esta frontera, indicó.

López comentó que actualmente en este banco de sangre tienen una reserva, pero la intención es aumentar la cantidad que conservan para ampliar el abasto en la ciudad, en especial para los hospitales, en donde cada vez es más frecuente solicitar a la comunidad el tejido para pacientes de diversas enfermedades.

La trabajadora social dijo que ante la situación por la pandemia de Covid-19, algunas personas tienen temor de contagiarse si acuden a donar sangre, pero en las instalaciones del banco siguen las normas de sanidad necesarias cuando se recibe a los donadores y no hay ningún riesgo de contagiarse de alguna enfermedad.

López destacó que la donación altruista de sangre es una acción que ayuda a salvar a las personas, pues por cada donante se salvan tres vidas, ya que se divide en los glóbulos rojos, en plaquetas y plasma.

Comentó que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, este año no se han podido hacer campañas de donación en centros de trabajo y escuelas de educación superior como todavía se hizo el año pasado.

Dio a conocer que el Hospital de la Mujer es el que más consume, luego le sigue el Hospital Infantil por los niños que están en tratamiento de oncología, pero ahora por los afectados de Covid-19 también se necesita, por eso es necesario que los juarenses acudan a donar sangre.

La sangre segura es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, señaló.

Explicó que los requisitos para los donadores de sangre son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años y cumpla con estos requisitos, puede ser donadora de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó.

Los donantes pueden acudir al Banco Regional de Sangre, situado en calle Sierra de Juárez y Manuel Clouthier, en la colonia La Cuesta, agregó.

