Urge IP certeza jurídica sobre predios

Ciudad Juárez.— Con la intención de generar certeza jurídica en El Chamizal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió definir los predios que se dicen municipales pero que en realidad son federales.

José Mario Sánchez Soledad, representante de Coparmex, dijo que existen 17 espacios en comodato que deben definirse para continuar con el proyecto del centro de convenciones que se planea en el espacio de ‘Los Hoyos’.

Recordó que dicha obra se encuentra frenada debido a la falta de planos que indiquen de quién son esos terrenos, por lo que es necesario hacerlos.

El proyecto se planea en los predios donde estaban una pista de motocross, la asociación Río Bravo de Softbol y el Club Titanes de futbol americano.

Para ello, el Municipio aprobó en abril del año pasado otorgar en comodato 71 mil 848.522 metros cuadrados en ‘Los Hoyos’ de El Chamizal, entre las calles Heroico Colegio Militar, David Herrera Jordán, Moctezuma y 5 de Mayo.

La realización de la obra ha generado la inconformidad de algunos juarenses, por lo que el líder de Coparmex pidió a la población informarse sobre el proyecto del Centro de Convenciones y entender que la obra no se llevará a cabo en las áreas verdes, sino en otros espacios designados para diferentes proyectos.

“Vemos una confrontación de los juarenses por la falta de información. Hay un desconocimiento muy fuerte por la problemática no sólo de El Chamizal, sino del mismo proyecto”, expresó.

“Tristemente nuestra ciudad necesita de mucha inversión y muchos proyectos, que si no se hacen de manera conjunta, no se van a hacer. Siempre nos estamos quejando de que no se hacen cosas en la ciudad, pero cuando salen inversiones, se dinamitan estas intenciones y eso nos lleva a tener un rezago mayor a lo que ya tiene la ciudad”, agregó.

Además, el líder empresarial exhortó también a los tres niveles de Gobierno decidir qué se va a hacer en la ciudad.

“Aquí no es imponer nada, simplemente si no se pueden hacer las cosas de manera legal y en la que la ciudadanía tenga confianza de lo que se está haciendo, simplemente no se hace nada”, resaltó.