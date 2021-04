Urge Fuentes a terminar obras de ruta troncal

El Diario / Adriana Fuentes Téllez se reunió con personas que rechazan el Bravobús

Ciudad Juárez— Adriana Fuentes Téllez, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de Juárez, urgió al Gobierno del Estado a concluir las obras del BRT-2 en la avenida Tecnológico para agilizar la circulación vehicular, porque dijo que hay un hartazgo generalizado por la lentitud y la afectación al comercio local.

En conferencia de prensa, la abanderada priista lamentó que además de la lentitud, la administración estatal también está haciendo mal las obras, y señaló que producto de ellas ya falleció una persona.

Hizo referencia al accidente de tránsito registrado hace nueve días en el bulevar Juan Pablo II derivado al parecer de fallas en la gaza que en la intersección con Francisco Villarreal Torres construyó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. “Falleció una persona en una de las obras que se hicieron mal, porque ni siquiera hacen buena planeación ni estrategia debida para Juárez”, señaló.

“La gente ya estamos cansadas, estamos hartos, no es posible que no terminen; no terminan y ya quieren seguir destruyendo”, agregó.

Pidió que se aceleren los trabajos y que técnicamente informen sobre la calidad de las obras, ya que también hay dudas sobre el recurso que se destinó para cada tramo del BRT-2. Expuso que otro rubro que deben atender son las inconsistencias y falta de señalización en la ruta de la ciclovía que hicieron sobre la Insurgentes y la avenida Heroico Colegio Militar, donde hay errores técnicos y tampoco tomaron en cuenta a los comerciantes y residentes del sector. “No es posible que insisten en poner parte de la ruta troncal en la Gómez, cuando ni siquiera tienen la decencia de terminar del aeropuerto a la 16 de Septiembre”, expresó.

Indicó que también tuvo ayer más pláticas con los ciudadanos que realizan un plantón en esa arteria, donde llevan más de 7 mil firmas en contra de la ruta pretroncal y, aquí, aseguró que no se trata de una bandera política, sino de Juárez y los ciudadanos.

“Juárez no aguanta más”, dijo. “Independientemente de los colores, necesitamos sumarnos, levantar nuestras voces, y que el Gobierno haga caso”, manifestó.

Finalmente criticó que los actuales diputados locales aprobaran que la operación del BRT-2 se vaya a manejar desde la ciudad de Chihuahua, “en lugar de que el recurso se quede en el municipio y sea manejado por el Municipio, porque es una obra que es en Juárez, no en Chihuahua capital”.

