Urge Diócesis a INM a atender crisis migratoria

Ciudad Juárez— Ante el arribo diario de migrantes a la ciudad y los acuerdos binacionales de expulsión de personas de Estados Unidos a México bajo el llamado Título 42, la Diócesis de Ciudad Juárez le pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que encabece el proyecto de migración en la frontera.

“La gente sigue llegando todos los días, la mayoría son mexicanos desplazados por la violencia; ¿cómo le vamos a hacer?, ¿a dónde los mandamos?... más la gente de Estados Unidos que llega con temperatura, con moco, con tos. Necesitamos uno o dos espacios filtro y le pedimos al general que hiciera cabeza en todo este proyecto”, informó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Explicó que en una reunión con el general brigadier Pedro Alberto Alcalá López, delegado del INM en el estado de Chihuahua, este le pidió a la diócesis espacio en más iglesias para recibir a más migrantes, a lo cual se le respondió que antes deben pasar por un espacio filtro en el que se les hagan pruebas de Covid-19 y sean apoyados con personal de Salud.

“La Federación tiene que hacer cabeza, el acuerdo (del Título 42) no lo hizo el Estado, Valenzuela (Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población) no tiene facultad para hacer esos acuerdos, ni lo hizo el Municipio; lo hizo la Federación. Y le pueden ayudar Estado y Municipio, y las organizaciones civiles, pero que la Federación tome su papel, que tome cabeza. No se puede salir adelante solamente con (el trabajo de) la sociedad civil”, destacó el sacerdote.

Ficosec secunda la petición

La misma petición fue realizada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) ante el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, y el capitán Alfredo Álvarez Valenzuela, encargado del área de Migración dentro de la subsecretaría.

De acuerdo con Diana Chávarri, directora de Ficosec en la Zona Norte de Chihuahua, la petición concreta fue que el INM tenga una actividad con mayor liderazgo y mayor compromiso en Juárez. Y que cuente con más personal para que se involucre en operaciones específicas con las policías, tanto municipal como estatal, debido a la gran cantidad de hallazgos de migrantes en casas de seguridad en donde son encerrados por traficantes de personas.

En dicha reunión sólo estuvieron presentes Chávarri; Jorge Contreras Fornelli, presidente de Ficosec; Mejía Berdeja, y el capitán Álvarez Valenzuela, quienes se comprometieron a tener una nueva reunión, ahora con el comisionado del INM, Francisco Garduño, para dar seguimiento a este tema.

En la reunión donde participó el director de la Casa del Migrante estuvieron presentes, además del delegado de Migración en Chihuahua, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Grupo Beta, representantes del DIF estatal, de Movilidad Humana y activistas de El Paso.

“Nos pidió abrir parroquias para recibir a más mirantes, pero le pedimos que estuvieran vacunados, con la prueba Covid y un buen equipo de salud. Es una emergencia, pero también está la pandemia, la inseguridad, los secuestros, la migración interna… No hay un plan, hay muchas cosas que no están bien. Le pedimos que abriera espacios, uno o dos filtros, se dijo que ya se estaba viendo, Acnur y OIM dijeron que era importante que hubiera un espacio tipo recepción y uno filtro, y que el hotel filtro ya está lleno”, relató el sacerdote.

Las cifras

Según datos del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) y la Casa del Migrante, actualmente permanecen albergadas en Juárez más de 2 mil 600 personas, en 21 espacios de acogimiento.

El representante de la Iglesia Católica destacó además que ayer ya había más de 9 mil haitianos en Tapachula, quienes se espera que busquen llegar a la frontera, que a diario llegan mexicanos desplazados y que todos los días arriban a Juárez al menos 100 extranjeros expulsados de Estados Unidos.