Urge Cabada a regularización de ‘chuecos’

Omar Morales / El Diario de Juárez / El presidente y el alcalde Cabada se toman una ‘selfie’

El alcalde Armando Cabada solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador evaluar la posibilidad de un decreto de regularización de autos ‘chuecos’.

El presidente municipal dijo que durante la visita del jefe del Ejecutivo federal tuvo la oportunidad de hablar con él, y le manifestó los mismos temas que mencionó en su discurso.

“Le dije: se necesita un decreto, presidente, porque los eventos de inseguridad se dan mayormente en vehículos que no están registrados o que no traen placas; entonces sí urge el decreto por un tema de seguridad. Me dijo ‘ya lo estamos viendo, presidente’, fue todo lo que me dijo”, relató Cabada.

Afirmó que López Obrador le aseguró que Ciudad Juárez seguirá siendo prioridad para su gobierno, luego de que el edil manifestó su preocupación por la reducción de partidas federales para el municipio.

“En el tema de los autos ‘chuecos’ le dije que se necesita un decreto para poderlos regularizar, y también el tema del presupuesto, le comenté que estamos preocupados por lo que pudiera haberse afectado el presupuesto del próximo año. Él me dijo que no me preocupara, que Juárez sigue estando dentro de las prioridades de su gobierno”, relató.

Cabada agregó que debido a que fue una visita exprés, no hablaron de montos en las partidas federales.

El número de automóviles en la ciudad sin identificación oficial se ha incrementado a por lo menos 60 mil, de los cuales muchos son usados para actos ilegales, de acuerdo con información del Gobierno del Estado.

Debido a ello, el pasado primero de septiembre autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron operativos para retener autos “chuecos”. Primero empezarían con modelos considerados de “lujo” y los que tienen vidrios polarizados.

Cabada calificó la visita del presidente a Juárez como positiva, y dijo que el tema de salud se volvió a confirmar.

“Tengo entendido que hubo una reunión previa de Indaabin y de Sedatu con el Gobierno del Estado para ver el tema de los hospitales, de toda la zona del Hipódromo, entonces yo creo que son buenas señales”, mencionó.

En el evento de la entrega simbólica de seis obras que la Federación hizo en Juárez, el alcalde pidió a López Obrador más recursos para realizar más obras, así como el decreto de importación y mantener los beneficios del decreto fronterizo.

Cabada Alvídrez indicó que como parte del trabajo en conjunto, el Municipio donó dos terrenos en favor de la Guardia Nacional para la construcción de sus cuarteles operativos, uno de 33 mil metros cuadrados, que colinda con el aeropuerto, y otro de 55 mil metros en el extremo norte de la ciudad.

Dijo que sólo en este año se pavimentarán un millón de metros cuadrados de calles y serán instaladas más de 50 mil luminarias nuevas, sin solicitar crédito o dinero prestado.

Pidió al Ejecutivo federal que siga apoyando a los juarenses con los recursos presupuestales necesarios para salir adelante.

De igual forma le solicitó que se mantengan los beneficios del decreto fronterizo, como son el IVA al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento. (Araly Castañón / El Diario)

