Urge ayuda comedor infantil

A pesar de que comedor infantil El Refugio se ha mantenido mediante las donaciones de la comunidad, la necesidad de alimento es constante debido a la pobreza que hay en las colonias del suroriente extremo de la ciudad.

Maribel Chávez, responsable del comedor, comentó que actualmente se brinda apoyo alimentario y vestimenta a 100 personas.

“La necesidades que tenemos aquí en el comedor son alimentar a los niños y a las 12 personas adultas mayores. Ahora en tiempo de frío necesitamos cobijas, aquí los vecinos necesitan muchas cosas, son muy pobres”, manifestó Chávez.

Con este comedor se ven beneficiados pequeños de las colonias Tierra Nueva, San Francisco, Portal del Roble y Olivia Espinosa, y adultos mayores de distintas zonas.

“Nosotros pagamos las tortillas por mes, necesitamos otra vez artículos de limpieza, espero en Dios que ahora que la gente que recibe su dinero pueda ayudarnos; esperemos que este mes sea menos difícil para El Refugio”, agregó la responsable del comedor.

Chávez comentó que en el comedor hay personas de la tercera edad que padecen diabetes o tienen alguna discapacidad, por lo que algunos de ellos acuden a buscar ayuda para ahorrar en la compra de alimentos.

“Les damos todo lo que podemos, pero a hay días y hasta semanas que no la vemos tan difícil, han llegado aquí personas de otras ciudades a quedarse unos días, mientras consiguen casa, y de aquí de estas colonias cercanas llegan ya a pedir cobijas, también pañales para los abuelitos y niños; estos días ya tengo en lista de necesidades a ocho vecinos que me pidieron de favor un calentón porque ya no aguantan el frío”, platicó la encargada.

Si usted desea realizar alguna donación, puede comunicarse al número telefónico (656) 384-84-72, o bien acudir directamente al comedor ubicado en la colonia Carlos Chavira, en el #1903 de la calle Atrás quedó la huella.





[email protected]