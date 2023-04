Urge apoyo para alimentar a 200 menores

Ciudad Juárez.— Al ver las diversas carencias que pasaban los habitantes de la colonia Campesina, María Dolores Prieto fundó desde hace 24 años, Quién Amará a los Niños A.C., un lugar ubicado en el Periférico Camino Real, que alimenta alrededor de 200 niños y adolescentes.

Falta de alimentos, ropa y servicios de salud son algunas de la problemáticas por las que atraviesan los pobladores de esa zona.

PUBLICIDAD

“Hace 24 años llegamos a trabajar aquí a este lugar al poniente, en donde empezamos a desmontar para hacer un caminito, iniciamos al invitar a unos vecinitos, no todos los días porque estábamos trabajando, y un domingo les dije, ‘vayan a almorzar’ y fue cuando uno de ellos me dijo que no le tocaba almorzar, comía cada tercer día”, platicó María Dolores Prieto.

Los servicios en el comedor han crecido, actualmente ya se imparten cursos para madres e hijos, educación en valores, se reforestó el patio, se constituyó una cisterna para almacenar agua; además se encuentran en edificación dos consultorios, uno para dar atención médica y otro para servicios dentales, mencionó la responsable del comedor.

“Es para todos aquellos niños y adultos mayores que no están registrados porque traen algún error en sus actas, y tienen que hacer algún juicio y no tienen para pagar, por lo tanto se dedican a trabajar en albañilería donde no les dan seguro y no tienen prestaciones, no están en nómina y le pagan en efectivo, es gente con necesidad”, dijo la responsable del comedor.

Para continuar ayudando a las personas que residen cerca de la colonia Campesina, la responsable del comedor solicita la ayuda de la comunidad para poder alimentar diariamente a los menores y sus familias.

El comedor requiere de alimentos no perecederos como atún, pastas, productos enlatados, frijol, arroz, aceite, huevos, avena, papas, así como productos de limpieza personal y de uso doméstico.

“Quisiera poder darles de comer todos los días, pero como no hay alimentos sólo puedo invitarlos tres veces a la semana, son 200 personas a las que se les da almuerzo y comida, y a veces es imposible mantener la alacena llena”, expresó María Dolores Prieto.

El comedor está ubicado en la calle José Soto Ramírez, en la colonia Campesina. Para más información pude comunicarse al teléfono (656) 182-70-66.

Para ayudar

• Necesitan alimentos no perecederos como atún, pastas, productos enlatados, frijol, arroz, aceite, huevos, avena, papas, así como productos de limpieza personal y de uso doméstico

• Para más información, marque al teléfono (656) 182-70-66