‘Uno más’ en Juárez; ‘el mejor hermano’ para ella

Ciudad Juárez— Jazmín Hernández dice que está dispuesta a dar su nombre en entrevista porque quiere defender la memoria de su hermano gemelo, Fabián Hernández Camacho, asesinado a los 33 años el pasado 10 de agosto, después de haber sido privado de la libertad en una calle de la colonia Anapra.

“Lo ‘levantaron’ y a las tres horas lo habían matado, y es uno más en la lista de gente que muere aquí en Juárez. Fue un ‘encobijado’ que encontraron en Anapra”, dice.

“Y me da mucho coraje, porque Dios, toda la gente que conoce a mi hermano, en la Fiscalía, checaron antecedentes de él en todo sentido, y se dieron cuenta que fue una injusticia lo que hicieron con él”, agrega.

Hasta antes de los cierres de restaurantes por la restricción de actividades por la pandemia, Fabián Hernández había trabajado durante tres años como mesero en un restaurante de la avenida Tomás Fernández, en la parte nororiente de Ciudad Juárez.

El mediodía del pasado 10 de agosto, sin embargo, luego de meses de no ver a su padre por la restricción de actividades, acudió a visitarlo a la colonia Anapra, en una de cuyas calles al extremo poniente, al bajarse del carro a realizar compras para la comida, fue interceptado por un grupo de personas con armas.

“Fue por la secundaria en Anapra, ahí fue a una tienda y se bajó a comprar agua; lo obligaron a irse con ellos y cuando lo subieron al otro vehículo a mi papá le dijeron que se tapara. Él lo único que hizo, porque tenía a las niñas, fue decirles ‘no le hagan nada a mi chavo, se los encargo mucho’”, narró Hernández, en entrevista el 11 de agosto.

El cuerpo fue localizado sin identificar por las autoridades la misma tarde del 10 de agosto, cuando un reporte periodístico informó sobre un hallazgo registrado entre la maleza de un arroyo ubicado a corta distancia de las calles Calamar y Merluza, en el extremo opuesto de la colonia en la que ocurrió la privación de la libertad.

“Una persona que pasaba por el sitio se percató de un bulto entre la maleza y la basura, y al acercarse descubrió que se trataba del cuerpo de una persona que estaba envuelta en una cobija”, indicó este medio.

Jazmín dice que incluso vio el reporte en uno de los noticiarios locales nocturnos, pero que no pensó que se tratara de su hermano por su seguridad en el error cometido y porque tenían la esperanza de que Fabián regresara ileso.

Pero al siguiente día, narra, la cercanía del lugar del hallazgo reportado en los medios le generó una “corazonada” que llevó a la familia a la Fiscalía General del Estado, donde confirmaron que Fabián había sido asesinado.

“Mi hermano no merecía nada de esto. No andaba haciendo nada malo; su único error fue visitar a mi papá, y su error fue haber bajado para poder comprar un pollito asado para compartirle a mi padre y a mi hermano”, dice Hernández en entrevista.

Fue la peligrosidad de las calles de este sector la que colocó a la hoy víctima “en el lugar y en el momento equivocados”, insiste en alusión a la colonia, ubicada a pocos metros de la frontera con Nuevo México y con altos niveles de marginación económica y urbana, como la falta de pavimento.

Datos de la Fiscalía General del Estado obtenidos por El Diario señalan, por separado, que en esa parte norponiente de la ciudad, la “principal problemática” es el tráfico de personas hacia los Estados Unidos, así como la ubicación de lugares de “resguardo” de las víctimas de este tipo de delitos.

Contexto general de criminalidad, considera aparte la entrevistada, en el que alguien vigilando en la zona pudo haber confundido a su hermano.

“Ese fue su error, lamentablemente es una parte de Juárez muy complicada (…) lo confundieron, y mi padre aun así suplicó que no se lo llevaran, preguntó que por qué a él, y no les importó”, narró la familiar.

“Lo encontraron ahí mismo en Anapra, en el mismo sector donde lo ‘levantaron’, por eso sé que ahí es donde lo torturaron y me lo ahorcaron, me lo asfixiaron, a mi hermano, ahí mismo”, señala.

En una ciudad donde más del 90 por ciento de los asesinatos quedan sin resolver y, desde el sexenio de Felipe Calderón, las autoridades insisten en criminalizar a las víctimas señalando que pertenecen a la delincuencia organizada, Jazmín dice que es precisamente ese el motivo por el que quiere recordar que Fabián Hernández fue “el mejor hermano”.

Por eso también su madre le pide en la entrevista citar la ocasión hace dos años en la que Fabián salvó a uno de sus sobrinos de ahogarse en una alberca, como ejemplo de su carácter protector.

“Quiero que mi hermano sea un ejemplo para la ciudadanía, que entiendan que no todas las personas que matan, no todos los hombres que encuentran muertos son culpables o no todos han llevado una mala vida, no nada más por mi hermano… por todos aquellos que han muerto inocente e injustamente”, señala.

“Aquí la sociedad mira un encobijado y dice ‘algo ha de haber hecho’, ‘si lo mataron fue por algo’, ‘andaba mal’, pero mi hermano no lo merecía y pues qué puedo decir, me quitaron al hermano más bueno que Dios me pudo mandar”, agrega.

Diversos académicos han cuestionado las afirmaciones de que las víctimas de asesinatos “se matan entre ellos”, señalando que la impunidad no permite establecer la verdad de cada crimen y que, en todos los casos de asesinato, la obligación de las autoridades es procurar e impartir justicia.

“La tarea del Estado es garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes y hacer justicia (…) independientemente de los hechos, las conductas tienen que ser sancionadas, y estas referencias estigmatizantes sobre las víctimas de homicidio están fuera de lugar”, dijo en entrevista con El Diario en 2018 Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“Juárez es una ciudad que brinda mucho apoyo a gente que viene de fuera, pero la pintan como mala, pero Juárez es así por la injusticia y la impunidad que hay aquí”, agrega Hernández.

