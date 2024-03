Universitarias dejan huella en memorial del 8M

Ciudad Juárez.- Con la finalidad de unificar la lucha por los derechos de la mujer, las estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) realizan un memorial para tal efecto, comentó Ivonne Portillo Basilio presidenta de la Federación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación (Femecc).

“El memorial no es solamente algo físico donde las compañeras puedan dejar su huella dactilar y su mensaje, sino la carga ideológica que representa la iniciativa de unirnos como mujeres, no solo en la lucha de los derechos de igualdad, o en la lucha de la no discriminación, o en contra de la violencia de género, no solamente los hombres pueden violentar a las mujeres también las mismas mujeres realizan este tipo de actos”, dijo Portillo.

Por ello, este acto simbólico debe representar que hacemos un compromiso con nosotras por nosotras y para nosotras del tener más prudencia en el trato que nos damos como mujeres, señaló.

Esta actividad forma parte del programa organizado en la Facultad en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, indicó Portillo, quien recordó que la lucha de las mujeres es más que una lucha radical donde rayan o dañan cosas, gritan y exigen, debe también ser un cambio intrínseco de la persona, de los hombres, de la familia de la sociedad en pro de las mujeres que han dado su vida por cambiar el pensar colectivo y de la sociedad.

Hay mujeres con historias de mucho éxito que no necesitaron ser radicales, simplemente tuvieron disciplina y dedicación para demostrar sus capacidades, y así como ellas, hay muchas mujeres que tienen una capacidad extraordinaria y que Femecc está dispuesta a apoyar.

