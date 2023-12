Unidos luchan por sobrevivir

Ciudad Juárez.- A unos metros de un dique ubicado en la calle Francisco Villa, en la colonia Pánfilo Natera, vive la familia Carreón Barrandey, que para mitigar el frío sale por las mañanas para aprovechar los rayos del sol.

María Guadalupe Barrandey Rubio, de 66 años, habita en un cuarto con su hijo Francisco Carreón, quien padece síndrome de Down, y su esposo José Tiburcio Carreón, encargado de cuidarlos, y de recolectar botes de aluminio para su supervivencia.

Ayer, a las 11:00 de la mañana, un vecino preparaba cuatro sopas instantáneas, tres de ellas fueron para la familia, quienes disminuyeron los días de trabajo debido a que María Guadalupe batalla para caminar, por lo que es con el apoyo que les brindan en ocasiones los vecinos que pueden probar alimentos.

Las tres personas se alojan en una recámara con piso de tierra, en donde hay dos camas y una lámpara. En el exterior del hogar colocaron una letrina con fosa que construyeron con paletas de madera.

Lupita, Francisco y José reciben el apoyo de la comunidad para alimentarse, una necesidad que es la prioritaria para ellos, comentaron.

La familia acude al Centro Comunitario Pánfilo Natera, en donde atienden a Francisco cuando lo necesita, y a Lupita la tratan de la lesión de cadera que padece, enfermedad que se agudizó con el tiempo y la dejó con problemas para caminar, por lo que necesita una silla de ruedas; actualmente se apoya con un bastón.

“A mí me ayudan con despensa en el comunitario, y también los vecinos, ahí vamos porque no tenemos mucho dinero; nosotros juntamos botes, pero como estoy así hay días que no salimos”, dijo María Guadalupe.

José es quien se hace cargo de su familia, dijo que tienen dos hijas que van a visitarlos ocasionalmente, no tienen pensión, ni servicio médico público, por ese motivo deben juntar además de aluminio, cualquier objeto o material que sirva para vender.

“Nosotros juntamos el bote y todo lo que se pueda algunos días, es poquito lo que agarramos porque como ella está enferma de la cadera ya no camina bien; todo eso porque se ha caído varias veces de la cama y en la calle, yo tengo que hacerme cargo de ellos como puedo”, comentó José.

Las calles por donde transitan están accidentadas, entre arroyos y piedras que también impiden que Lupita y José salgan continuamente a juntar aluminio para sobrevivir como antes.

La familia vive en la privada Torcaza y calle Francisco Villa, sin número, en la colonia Pánfilo Natera, al norponiente de la ciudad. (Verónica Domínguez / El Diario)

