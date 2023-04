Unidades Móviles, alivio para salud y bolsillo de fronterizos

Ciudad Juárez.— Debido a las múltiples comorbilidades que desarrolló por la diabetes, a Raúl Rivera Sifuentes se le imposibilitó trabajar, por lo que acudió ayer a las consultas gratuitas que ofrecen las Unidades Móviles de la Secretaría de Salud del Estado.

Desde las 6:30 de la mañana Raúl llegó de la colonia Finca Bonita en busca de un tratamiento que le ayude a mejorar su salud.

“La diabetes me atacó fuerte, no tengo fuerzas en las piernas, no cuento con seguro, por eso es que estoy aquí (…) es magnífico para mí las atenciones porque no tengo seguro”, dijo Rivera Sifuentes.

Mencionó que solicitó examines generales de sangre, un electrocardiograma y que le den seguimiento a sus padecimientos.

Como Raúl, otras 16 mil 467 personas han sido beneficiadas desde abril del año pasado tan sólo en consultas generales, según informó el personal de las Unidades Móviles.

Pueden continuar sus tratamientos

Desde las 8:00 de la mañana Miriam Maciel Hinojos llegó desde la colonia Senderos de San Isidro para continuar con un tratamiento dental que, debido al alto costo, ya no pudo continuar pagando.

Miriam se atendía con un dentista particular, pero en un lapso de dos meses gastó 3 mil pesos por una limpieza y dos rellenos, monto que le pareció excesivo.

Los servicios que se ofrecen son consultas médicas, atención dental, mastografías, tele tórax, electrocardiograma, ultrasonido obstétrico, entre otros.

Las Unidades Móviles se ubican en S-Mart Monte Blanco, en el cruce de las calles Monte Blanco y bulevar Talamas Camandari, y estarán disponibles hasta el 15 de abril, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los interesados deben presentar una copia de una identificación oficial o la CURP.