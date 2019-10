Unidades médicas se quedan sin medicamentos

Ciudad Juárez— Aunque con la temporada invernal se espera un incremento de enfermedades respiratorias agudas, las unidades médicas de atención a migrantes instaladas por la Secretaría de Salud en cruces internacionales no cuentan con los medicamentos completos para atender a los connacionales, precisaron en entrevista quienes por su éxodo deben permanecer en el sitio, y sin dinero necesario para cubrir sus necesidades.

Pese a sus capacidades económicas, Esmeralda, de 20 años, procedente de Chichihualco, Guerrero, quien pernocta desde antier a un costado del puente Paso del Norte con su hija Melani, de un año 10 meses, deberá ver cómo costear un medicamento antihistamínico denominado Clorfenamina, contra el resfriado.

“Me dijeron que comprara nomás este (Clorfenamina), porque los otros dos sí me los dieron. Los que sí me dieron se llaman Eritromicina y Salbutamol, que son para la gripa y tos (…) Melani tiene tos, gripa y flemas. Me aconsejaron que la trajera bien abrigada pero no tenemos tampoco abrigos ni cobijas. Vamos a estar el tiempo suficiente, hasta que nos toque (la cita para asilo político en Estados Unidos)”, indicó.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la Secretaría de Salud informó que a partir del día 26 ofrecería atención médica a los connacionales a través de la unidad móvil, misma que está a disposición de los migrantes junto con los Centros de Salud, a los cuales los connacionales rara vez acuden por temor a perder su oportunidad de ser llamados por las autoridades del vecino país para una entrevista para asilo.

Hasta ayer, se reportó la presencia de alrededor de 2 mil 900 migrantes connacionales que se encontraban apostados en los puentes internacionales. De septiembre a la fecha, al menos 300 de éstos han sido atendidos por la Unidad Móvil de Salud, según indicadores de la Secretaría de Salud.

De forma adicional a la dependencia, la Cruz Roja Mexicana brinda atenciones a los connacionales. En el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), a un costado del puente Paso del Norte, y directamente en los cruces la organización otorga asistencia para los migrantes, precisó Gabriel Reyes, titular de Cruz Roja en Juárez, mismo que instó a los fronterizos a donar medicinas, alimentos y comida en las instalaciones.

“En el CAIM tenemos un médico y una enfermera donde los pueden revisar y les pueden dar algún medicamento. Nosotros recibimos como donación todo tipo de medicamento, siempre y cuando esté vigente. Sería mejor que fueran para afecciones respiratorias y estomacales, propias del clima”, dijo.

Añadió que las personas pueden llevar además ropa de temporada, cobijas, teteras, alimentos no perecederos y kits de higiene: cepillos de dientes, jabón, toallas femeninas, papel.

“Lo conveniente es que no fomenten la automedicación en los migrantes. Quienes quieran donar medicinas pueden acudir aquí, a la Cruz Roja de Pronaf, que es la más cercana o pueden acudir al CAIM, ahí también tenemos un módulo (…) Estamos yendo a auxiliar”, puntualizó Reyes y dijo que los apoyos, que serán redirigidos a los migrantes, son bienvenidos las 24 horas del día.

