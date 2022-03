Unen sus vidas antes de alcanzar ‘el sueño’

Ciudad Juárez.— Después de vivir ocho meses refugiados en Ciudad Juárez, en espera de una oportunidad para solicitar el asilo en Estados Unidos, los michoacanos Ana Laura y Demetrio unieron ayer sus vidas ante el Gobierno de Chihuahua.

Con el personal de la Casa del Migrante como testigos, los mexicanos de 29 y 40 años de edad decidieron casarse por el civil días antes de cruzar la frontera, para buscar el refugio internacional como un matrimonio oficial, junto a sus tres hijos de 2, 8 y 10 años, narraron.

Ana Laura y Demetrio, quienes pidieron omitir sus apellidos por motivos de seguridad, nunca imaginaron que tendrían que huir de su hogar debido a la violencia, que se casarían estando albergados, ni que celebrarían uno de los momentos más importantes de su vida junto a cerca de 400 migrantes, quienes también luchan por salvar su vida o por tener una vida mejor dentro de Estados Unidos.

Hasta hace ocho meses, él trabajaba como jornalero por un sueldo semanal de mil 200 pesos, mientras que ella trabajaba como ama de casa en la vivienda de madera que construyeron hace ocho años en un terreno de 10x10 metros cuadrados que les heredaron. Pero, en julio él fue amenazado para unirse a trabajar al crimen organizado.

“Llegó un muchacho a decirme que me mandaba decir su patrón que entrara a trabajar con ellos, al crimen organizado. Yo le dije que no, que yo tenía a mi familia y que esas cosas no me gustan a mí. Y él me dijo: yo nada más cumplo con darte la razón, ahí que te visite el patrón…Y mejor decidimos venirnos, porque así amenazaron a un primo, que no quiso trabajar con ellos y lo desaparecieron, no sabemos si lo mataron o lo tienen trabajando con ellos, y a otro señor de ahí mismo fueron y lo golpearon frente a sus hijos”, narró al explicar por qué ya no pueden regresar a su comunidad.

Tras la amenaza, decidieron huir; tomaron sólo un cambio de ropa para cada quien, sus documentos personales y viajaron hasta Ciudad Juárez, por donde hace tiempo su prima cruzó la frontera cuando le desaparecieron a su esposo.

Ellos no sabían que, con el argumento de la pandemia por Covid-19, Estados Unidos había cerrado su frontera a la migración, se enteraron en el camino, en donde conocieron a otros migrantes, quienes los guiaron hasta un albergue en el que sólo permanecieron unos días, debido a que les cobraban 400 pesos semanales de renta, y tenían que comprar la comida y garrafones de agua para bañarse.

Un día alguien les habló de la Casa del Migrante, y el 9 de agosto decidieron salirse para pedir ayuda en el albergue católico, en donde los recibieron en el área de aislamiento, para asegurarse que no tuvieran síntomas de Covid-19, relataron.

Cruzarán esta semana

Al narrar su caso a un abogado de la organización International Refugee Assintance Project (IRAP), les dijo que no sabía si su caso aplicaría, pero después de esperar por meses, hace unos días les dio la noticia esta misma semana podrían cruzar la frontera, para solicitar el refugio en Estados Unidos.

El abogado les explicó que por no estar casados por el civil, sus solicitudes de asilo podrían ser tomadas como casos separados y no como una familia, por lo que la pareja pidió el apoyo de la trabajadora social del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, Ivonne López de Lara, quien los ayudó a tramitar las pláticas prematrimoniales y el enlace matrimonial.

“Me trajeron varios trajes para que me los midiera a ver cuál me queda, no sé si los rentaron o de dónde los sacaron”, platicó Demetrio emocionado la mañana de ayer, mientras que un par de migrantes le planchaban el cabello a Ana Laura, quien con los ojos cristalizados confesó su emoción por casarse oficialmente y estar a punto de cruzar a Estados Unidos.

Arman fiesta sorpresa

Mientras que, Ivonne, además de la psicóloga, Kassandra Triana; la trabajadora del albergue católico, Rosa María Parra y el abogado de IRAP atestiguaban el enlace matrimonial en el Registro Civil, un grupo de migrantes mexicanas y extranjeras preparaban el guisado de carne con chile rojo y arroz, para recibirlos con una fiesta sorpresa en la Casa del Migrante, donde también adornaron con globos.

Al regresar de las oficinas de Gobierno, el sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén también bendijo a la pareja durante la misa semanal que realiza para los migrantes católicos en la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales de la Diócesis de Juárez, en donde Ana Laura le ofreció un ramo de flores a la Virgen de Guadalupe, mientras que el otro lo “aventó” en el patio del albergue entre las migrantes y trabajadoras.

“Aquí nos tratan bien, tenemos techo, cama, ropa, comida, tenemos medicinas”, agradeció la michoacana, ya que su hijo de 10 años padece una enfermedad en la nariz, por lo que continuamente sufre sangrados mientras duerme, y es atendiendo la doctora Martha Jurado dentro del albergue.

Después de pasar Navidad, Año Nuevo y vivir su boda dentro de la Casa del Migrante, esta semana la familia finalmente podrá cruzar la frontera para llegar hasta Chicago y poder solicitar el asilo ante el gobierno de Estados Unidos.

“Que nos dejen estar allá, porque no podemos regresar a nuestra casa, no podemos regresar a nuestro país, porque ni siquiera tenemos dinero para atender a nuestro hijo”, pidió la pareja al gobierno de Biden.

Actualmente, cerca de 2 mil 500 migrantes permanecen albergados en Ciudad Juárez, en espera de que Estados Unidos termine con la política sanitaria del Título 42, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 mantiene cerrada la frontera a la migración, con el argumento de que los migrantes representan un riesgo para la propagación del Covid-19.