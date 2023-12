Unen esfuerzos por tarahumaras

Ciudad Juárez.- Fueron 40 horas las que integrantes de la asociación civil Niños de Todos duraron en su colecta anual de víveres para las poblaciones indígenas de la Sierra de Chihuahua bajo el llamado “Puente al Revés”, pero aún solicitan el apoyo de la ciudadanía.

Este es el séptimo año que la organización acude a tal punto a recibir en un contenedor industrial metálico los víveres para poder apoyar a más de mil personas de las comunidades tarahumaras, que, a decir de la presidenta del colectivo, Sara Galaviz, son comunidades olvidadas y maltratadas en nuestro estado.

En el reconocimiento que hace de la comunidad antes de asistir, para saber qué pueden llevarles, les dieron a conocer que este año la lluvia en dichas zonas escaseó, por lo que la cosecha de uno de sus principales alimentos, el maíz, fue poca.

“Los apoyos no son suficientes. No les dan apoyos para siembra, les dan apoyos económicos, que no les sirven de mucho. No hay medicamentos”, explicó Galaviz.

Añadió que “son comunidades abandonadas, y si bien es cierto que también son muy cerrados, ellos aceptan el apoyo que les dan” en cuanto a medicamentos se refiere.

Además, señaló, al acudir a compartir en una posada con las comunidades originarias, “recibes más de lo que tú llevas”.

Galaviz pidió el apoyo de la ciudadanía para conformar todas las despensas que se puedan durante esta semana, pues el 15 de diciembre estarán en la comunidad de la Ciénega de Norogachi en la posada anual y entrega de víveres. Se requieren aún pastas para sopa, aceite comestible y café soluble.

Las aportaciones ciudadanas en este año, según contó, fueron más que el año pasado, pero aún falta para poder solidarizarse con más personas en la Sierra, por lo que quienes deseen apoyar pueden acercarse a la oficina del Grupo Orión en el Centro Comercial San Antonio, ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín, cruce con calle San Antonio.