Unen a familias niños especiales

El diagnóstico médico era reservado cuando Sarita nació por un parto inducido. Los pronósticos eran negativos pero ella se aferró a la vida, narra su madre.

“Para mí ella es un milagro. Mi hija es la prueba de que todo lo que le pidas a Dios te lo da”, asegura Lorena, quien había orado por tener una hija especial, luego de ser madre de tres hijos varones.

Tras el complicado parto, los médicos realizaron a la pequeña varias pruebas y estudios clínicos; dos meses después le informaron a los padres que la infante presentaba Síndrome de Down. Ya transcurrieron 13 años.

“Esta mañana ella se despertó y se puso sus calcetines diferentes. Ella entiende su significado y sabe que este jueves 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down”, explica Lorena Esquivel.

Los calcetines fueron elegidos como un símbolo del Día Mundial del Síndrome de Down porque tienen una forma similar a la de los cromosomas.

La Fundación Iberoamericana Down 21 explica que el Síndrome de Down (SD) se llama así porque fue identificado inicialmente por el médico inglés John Langdon Down.





Cada vez hay más inclusión, considera madre de niña especial

“Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando el doctor Jerome Lejeune descubrió que la razón esencial de que apareciera este síndrome se debía a que los núcleos de las células tenían 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales.

Pero para la madre de familia su hija es especial porque es un ser lleno de amor.

“Ella es quien ha fortalecido más a la familia, nos ha unido mucho más”, dice la madre de familia que junto al padre y hermanos han impulsado a Sarita para que sea gimnasta, baile, cante y desarrolle todas sus capacidades.

Para la familia Ramos, la palabra discapacidad no es sinónimo del Síndrome de Down y lo que hace especial a su hija es su amor a la vida y a su familia.

“Es inquieta, risueña, le encanta la música, se ha adaptado muy bien a la tecnología y siempre usa su iPad. Ella convive con sus hermanos que se la llevan al cine, la sacan a pasear porque son mayores que ella y les encanta cuidarla”.

La madre asegura que las personas SD son muy competitivas y considera que como sociedad cada vez es menor el estigma hacia las personas con esta enfermedad.

“Cada vez hay más inclusión”, lo cual le agrada, pues siempre hay temor de que su hija sea víctima de la discriminación.

La mujer enamorada de su hija cree que aún hace falta un mayor conocimiento de esta enfermedad, sin embargo, parte de su compromiso de vida es apoyar a otros padres de familia que tienen hijos recién nacidos o muy pequeños.

“Sólo al verla mi esposo y yo ya estábamos enamorados de nuestra hija, mis hijos aman a su hermana y ella es el mejor regalo de vida que hemos recibido, ella es nuestro milagro”, sostiene Lorena.





Maquilas se unen a la celebración

Empleados de empresas maquiladoras participaron ayer en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down por lo que portaron calcetines diferentes, entre otras actividades. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)





[email protected]