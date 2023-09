Une a familia curso en Lenguas de Señas

Ciudad Juárez.- Karim es un niño de 7 años que tiene discapacidad auditiva que sus padres detectaron a los dos años, un padecimiento que le impidió acudir a la escuela desde más pequeño debido a que fue difícil encontrar un espacio para su aprendizaje, contó Roberto Gallegos, su padre.

Desde la colonia Monterrey, Karim llegó acompañado también de su hermana y de su madre al curso de catequesis en Lenguas de Señas Mexicanas (LSM), que se imparte en la parroquia San Vicente de Paul, ubicada al poniente de la ciudad.

“Realmente es muy difícil un curso normal porque no escucha, o le hablan y no pone atención por lo mismo, él no va a una escuela especial, gracias a Dios encontré una maestra de primaria que sabe lengua de señas y ya entró a primer año, ella también le da tres horas de clases durante dos días”, mencionó Gallegos.

Karim tiene una hermana gemela, pero ella es oyente, sólo él tuvo como consecuencia la discapacidad auditiva debido a que el nacimiento fue prematuro, dijo.

La madre y una hermana de Karim aprendieron a comunicarse con él, pero aún falta su padre, quien también lo acompañará durante su formación religiosa.

“Es algo bien diferente, y a nosotros nos facilita un poco más, por eso quisimos venir, porque son muy pocas las oportunidades y debemos aprovechar, es lo que nos tocó vivir y tenemos que empezar a incluirlo un poco en la sociedad”, contó Gallegos. Las clases son impartidas por la psicóloga Selene Ortiz, quien padece sordera profunda del oído derecho y leve del izquierdo.

“Nos apoyamos en el uso de lengua de señas, tenemos niños sordos con problemas de aprendizaje, autismo y algunas otras condiciones”, dijo Ortiz.

La catequesis inició ayer y concluye en el mes de mayo del año entrante; además, esta capacitación cuenta como preparación para la primera comunión y también es válida para quienes no estén bautizados, mencionó.

“Me di cuenta que no los aceptan en el catecismo regular porque no saben comunicarse con ellos, entonces, la gente tiene la idea de que los niños sordos no aprenden, pero sí aprenden, solamente tenemos que buscar la manera de enseñarles, y lo hice en la iglesia porque yo asisto regularmente y me es difícil entender mientras estamos escuchando la lectura de la palabra, tengo que estar con el misal, yo que solamente escucho de uno se me dificulta, para ellos es el doble de complicado, por eso no asisten a misa”, expuso Ortiz. Las clases son dirigidas a personas que padecen discapacidad auditiva, problemas de lenguaje y con otros padecimientos asociadas al lenguaje. La entrevistada detalló que es licenciada en Psicología y actualmente se encuentra en tercer nivel del curso de LSM.