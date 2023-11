Una noche de terror en Acapulco por Otis

Chihuahua— Imagine usted estar descansando en su habitación y que una pipa de agua a una velocidad de 260 kilómetros por hora, a media noche se estrelle en sus ventanas y paredes de tablarroca, muros de yeso y cartón, sin ladrillos y además del golpe le inunde la habitación y permanezca bajo esa presión y a oscuras por más de cinco horas entre el agua, escombros y múltiples descargas eléctricas.

Después de milagrosamente sobrevivir a ese accidente y creer superada la pesadilla, vivir una segunda prueba de supervivencia con los delincuentes que habrá que sortear en el trayecto de regreso a casa. Pasar 48 horas inundado, pero sin agua para beber. Así fue como miles de personas vivimos el huracán Otis de Acapulco.

La parte buena y humana de este desastre la encontramos en las personas de empresas que se organizaron para rescatarnos de ahí, en los empleados del hotel Princess que sin plan de contingencia y con lo que su buena voluntad y lógica les permitió alimentarnos con lo que a su alcance estuvo, porque nunca llegó ayuda de ningún gobierno y de ningún tipo, ni médica ni de rescate.

A las 5:00 a.m. del miércoles 25, un día después de la tragedia, acudió una persona de Gobernación, presentándose como Gobierno federal a buscar sólo a americanos para sacarlos y avisarnos que buscáramos salir por nuestros medios porque nadie nos apoyaría y a recomendarnos cómo salir bien librados de la rapiña que había en la calle.

Quienes estábamos ahí por trabajo y asistiendo por medio de alguna empresa, fuimos afortunados porque respondieron por nosotros y actuaron para rescatarnos, quienes estaban ahí de turismo, su pesadilla continúa y peor aún, quien vive en Acapulco.

La empresa TBSeK, que estaba ahí para la Convención Minera, un día después de la tragedia nos prestó su señal satelital para que pudiéramos comunicarnos con nuestras familias, un minuto a cada uno de los sobrevivientes hospedados en el hotel Princess.

Llegamos a Acapulco el 22 de octubre para la Convención Internacional de Minería, edición XXXV en Acapulco. Éramos uno de los más de mil stand de empresas que estaríamos en la exposición, más de 10 mil personas en Acapulco, entre expositores, socios de la Asociación de Ingenieros en Minas, Geólogos y Metalurgistas de México (AIMGMM) y asistentes.

A las 20:00 horas del martes 24 de octubre, fue la inauguración del evento con el secretario de Gobernación de Guerrero, que acudió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado, quien canceló de último momento su asistencia, como lo hicieron otros gobernadores de estados mineros, a excepción de David Monreal, de Zacatecas. Los honores a la bandera estuvieron a cargo del Ejército Mexicano.

Cerca de las 11 de la noche, mi compañero Luis Carlos y yo arribamos al hotel Princess Diamante al octavo y séptimo piso respectivamente. Íbamos un grupo de 34 personas y sólo él y yo no habíamos regresado al hotel porque el resto salió de la inauguración directo a una cena que ofreció una empresa proveedora a las 20:00 horas, en un salón de la planta baja del mismo hotel Princess. Cuando Luis y yo llegamos, en los siguientes minutos empezó el aire a desprender paredes.

Adiós al hotel Princess Diamante

El hotel Princess Diamante es un complejo de tres torres con más de mil habitaciones, varias albercas, restaurantes y salones. Hotel cinco estrellas que bastó menos de una noche para terminar convertido en escombros, pues solo la estructura principal de los edificios es concreto y acero. El resto, las paredes que dividían de una habitación a otra, incluidas las que daban vista al mar o a un enorme campo de golf con el que cuenta, eran tablarroca y vidrio que con los vientos de 260 kilómetros por hora que alcanzó el huracán, más la humedad de la lluvia y la del mar a la orilla del hotel, fue suficiente para arrasar con todas sus paredes.

Algunos huéspedes la pasaron en el salón Exhibit de la planta baja, otros en un túnel de 600 metros lineales en el sótano que llevaba el ducto del clima de los edificios, otros en los baños y cocina del subterráneo de una de las torres, pero algunos otros y quienes experimentaron la peor pesadilla, quienes se quedaron en sus habitaciones.

Mi compañero Luis, en el octavo piso, descalzo y en pijama abrió su puerta para indagar si habría forma de salir de ahí, se le cerró la puerta sin poder volver a entrar, así que vio el infierno de la destrucción en un rincón del pasillo del octavo piso. De su habitación no quedó NADA. Ni paredes ni muebles, ni tampoco sus pertenencias, todo se lo llevó el viento.

La comunicación y la energía eléctrica se habían ido. Era oscuridad total. Yo inicialmente no intenté salir de mi habitación porque había un recado debajo de mi puerta que decía que en caso de que nos sintiéramos en riesgo, estaría habilitado el salón Exhibit para resguardarnos. Sin embargo, no traía un plano y el complejo hotelero era enorme, no supe dónde quedaba ese salón. Cuando recién entré en mi habitación llamé a recepción para preguntar y me indicaron que me quedara en el baño porque ya era demasiado peligroso salir.

Me intenté resguardar en el clóset pero ya estaba inundado. Entonces opté por el baño. Tomé la botella de agua que quedaba en el cuarto, mi computadora y dos celulares que traía, uno de ellos lo usé de foco porque ya la luz se había ido. Se escuchaba como caían paredes y techos, por debajo de mi puerta veía descargas eléctricas y ya inundado mi cuarto sentía que en cualquier momento me llegaría alguna.

En esos minutos en que tuvo calma por estar, literal, en el ojo del huracán, abrí mi puerta y grité por el pasillo si había alguien, una mujer frente a mi habitación abrió y dijo que era demasiado riesgo salir que ella ya no tenía paredes ni baño, que estaba en su clóset, que esperáramos a que bajaran las descargas eléctricas. El pasillo ya estaba lleno de escombros y era casi imposible circular por ahí. En eso retomó el aire, y nos volvimos a refugiar. El vidrio del fondo del pasillo reventó y sirvió para que el mismo viento sacara un poco del escombro y agua.

Alrededor de las 12:30 se sintió temblar, además el viento y la lluvia, ya no dudé que el edificio caería. Sentí que era cuestión de minutos. Así que hablé a casa con la intención de despedirme. Estaba muy mareada por los movimientos, llamé a mi esposo, quien no percibió la gravedad del momento que yo vivía, pues no hablé con tono de pánico ni de alarma, entonces sentí más efectivo redactar un mensaje de despedida y colgué. Sabía que, si estábamos sin luz, en cualquier momento sería también sin comunicación.

Esas horas en un baño a media luz y con todo lo auditivo del desastre, alcancé a recapitular mi vida, sin pánico, me entró una sensación de aceptación y resignación de que era mi momento de muerte. Tuve mi conversación con Dios, reconociendo mis aciertos y fracasos que me dio en la encomienda de la vida y me dije lista para su voluntad. Mi único pendiente era mi hija de 8 años que se la encargué mediante un mensaje a su hermana de 20 años, para la figura materna que seguramente le haría falta, porque en lo demás, sentí la confianza en que su papá le atendería bien. Pronto me quedé sin señal de teléfono.

Casi tres horas después mi habitación seguía entera, salvo un hueco en el baño que tapé con almohadas, una cobija y un bote. Cuando abrí la puerta, no daba crédito del nivel de destrucción, TODO era escombros, excepto mi habitación, grité si había alguien, la huésped de enfrente seguía ahí entre los escombros, salvada por su closet, otra huésped de enseguida de mi cuarto, también salvada por su clóset y de entre los escombros salió, del resto de sus cuartos no quedó nada, todo el piso siete era una escena de terror.

Se refugia en el sótano

Bajamos los siete pisos con luz de celular, el piso seis estaba peor, y parecía que conforme bajábamos la escena iba empeorando. Finalmente llegamos a un sótano donde se refugió la mayoría. Cada quien empezó a buscar a sus acompañantes del viaje. Me encontré con Luis y algunos compañeros, pero pasadas las horas y nos faltaban seis. No llegó ayuda médica ni de búsqueda de personas, tampoco nos llevaron ni agua ni comida. El personal del hotel, empleados de cocina, de limpieza y recepción, se organizaron para racionar la comida que tenían reservada para un evento que los mineros tenían programado para miércoles. Pronto los huéspedes de otros hoteles cercanos se enteraron que en el Princess había comida y vinieron. Aun así nos dieron comida a todos. Sin embargo, no tuvimos agua.

Con la luz del día se fueron encontrando a las personas. Los dilemas llegaron. Empezó la AIMGMM y el Gobierno del Estado de Sonora a levantar una lista prioritaria para ver cómo sacar personas, “ancianos, gente herida y niños”. Yo no cabía en ninguna de esas listas prioritarias. Mi jefe, el Dr. Chávez, decidió hacer su propia gestión para los trabajadores de Alamos Gold, pues había personas en su equipo, que no cabíamos en ninguna de esas características, “dejarte aquí es matarte, es una sentencia de muerte” me dijo y decidió esperar poder sacarnos a los 34 de su equipo y lo logró.

El panorama de la salida fue una escena profundamente inhumana. En medio de la destrucción, la descontrolada rapiña de todas las tiendas, familias con sus niños cargando refrigeradores, sillones, cervezas, etc. No era la comida por lo que iban. La noche previa, médicos cobrando todo lo que los heridos trajeran en efectivo para atenderles, ante la ausencia de un plan de atención oficial por el desastre. Lo mejor y lo peor del ser humano se vivió.

La escena donde presidentes de empresas y empleados de todo nivel nos formamos en la misma fila por un pedazo de pan y todos fuimos amables con todos dentro de ese hotel Princess, donde nos apoyamos con la misma vulnerabilidad para sobrevivir, es la imagen que quiero guardar y no amargar mi espíritu ante lo infrahumano y trágico que vimos al salir de ese hotel por las calles de Acapulco con la devastadora rapiña y delincuencia por un litro de gasolina. Del gobierno, no esperar nada. Nunca nos ayudó.