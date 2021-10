Una mirada a la ciudad en escala

Ciudad Juárez— Mientras en la zona Centro concluía la limpieza del monumento a Juárez, que un colectivo de mujeres intervino el 11 de junio del 2020 durante una protesta contra el abuso policial, sobre el comedor de su casa Adrián Reyes terminaba de plasmar los últimos detalles de las consignas que pasaron a la memoria colectiva. Así nació la reproducción a escala de Ciudad Juárez.

“¿Qué es algo de Juárez que todos reconozcan sin importar de dónde sean?”, se cuestionó el artista visual Adrián Reyes, de 26 años, antes de transformar pequeños camiones de juguete en fieles representaciones de diversas unidades del transporte público urbano que transitan por las calles de la ciudad y que sus habitantes reconocen independientemente de si alguna vez abordaron uno.

Las primeras reproducciones a escala que realizó fueron de las reconocidas líneas Oriente-Poniente, Poniente-Sur y Juárez-Aeropuerto, sin embargo, no se limitó a un duplicado de los colores representativos de cada unidad, sino que además plasmó en ellos el deterioro característico del transporte público urbano: piezas oxidadas, ventanas quebradas y mugre.

Muestra las cosas tal como las ve

“Ya que empecé con un monumento que estaba dañado, que había sido quemado, y el chiste era representar el daño que tenía, una vez que me trasladé a los camiones me dije que no iba a ocultar la realidad: así como está, así trato de reflejarla”, dijo Adrián, quien explicó que su intención no es juzgar, sino sólo mostrar las cosas como existen.

Con el paso del tiempo extendió su trabajo a más líneas de transporte e incluso a otro tipo de vehículos que constantemente circulan por las calles de Ciudad Juárez, como el camión de recolección de basura PASA, unidades de servicio de la empresa Telmex o de la Comisión Federal de Electricidad, además de camiones de carga de la industria maquiladora, entre otros.

“Trato de ser receptivo con lo que la gente ve en la ciudad”, agregó Adrián, pues asegura que la reproducción de los vehículos se expandió a petición de los mismos habitantes de esta frontera, quienes en más de una ocasión le han escrito por medio de sus redes sociales (Adrián Reyes Artista) para solicitar la recreación de unidades que alimentan el recuerdo sobre su andar por la ciudad.

Aunque las principales creaciones a escala son de vehículos, Adrián también ha retomado la producción de espacios que rememoran diversos sucesos de la ciudad: un día después de Navidad se propuso dar vida a algún elemento que hiciera referencia a la festividad, y fue así como reprodujo el pino navideño de llantas, que desde hace unos años adorna los principales cruces.

Sin embargo, la obra de Adrián fue completada con un elemento distinto a los que acostumbra: con un escáner y una impresora 3D creó un autorretrato que ahora acompaña a la exposición “Juárez a escala, una mirada a la ciudad” instalada en el interior del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, que estará disponible hasta el próximo 28 de noviembre.

