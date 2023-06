‘Una cortina de humo’, presunta extorsión a ruteros

Luego de que se descubriera que la presunta extorsión que denunciaron ayer ruteros de la Línea 5A de Ciudad Juárez formaba parte de un cobro acordado entre los concesionarios, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sugirió que la queja fue una cortina de humo para “quitarnos el foco de lo que es realmente importante” que es la modernización del transporte público.

El funcionario estatal comentó que obtuvieron el reporte sobre lo ocurrido, en el que se especificaba que el cobro que se les hacía correspondía a un “acuerdo entre los propios concesionarios, en el que ellos, de manera libre y cotidiana, han acordado con alguna de las organizaciones a las que ellos pertenecen el pago de esta cantidad”.

De este cobro “la Subsecretaría de Transporte no participa, no tiene nada que ver con esta colecta o petición de pago por la prestación del servicio”, reiteró De la Peña, y añadió que desde dicha dependencia se pondrá especial atención a que este tipo de cobros no representen delitos que vulneren la garantía de la prestación del servicio, y a que se salvaguarde la seguridad de los choferes que hicieron la denuncia.

Por su parte, tanto el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, como el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijeron no tener denuncias o reportes hasta el momento sobre este incidente, aunque exhortaron a interponer los recursos necesarios tanto para investigar el caso como para proveer la vigilancia que se requiera.

Salas agregó que en caso de que se dé alguna denuncia formal sobre el hecho, “actuamos de inmediato”.

