Un ‘viacrucis’, conseguir trabajo para los extranjeros

Encontrar un trabajo formal para los migrantes extranjeros que arriban a la ciudad se ha convertido en un “viacrucis”, aseguraron Mario y Mathias, quienes en los dos meses que tienen en la frontera sólo han podido conseguir trabajos por días.

“El problema es que Migración no quiere dar los permisos si las empresas no te dan una carta y las empresas no te quieren dar una carta; así estamos arañando trabajos aquí y allá”, confesaron los hermanos venezolanos, quienes esperan poder ingresar a Estados Unidos de manera regular, pero aún no han obtenido una cita a través de la aplicación móvil CBP One.

PUBLICIDAD

Ambos viven en un refugio y acuden a Casa Betania por alimento, mientras continúan buscando un trabajo que les permita reunir dinero para apoyar a su familia y poder viajar cuando ingresen a Estados Unidos.

“Aquí nos ha ido un poco irregular porque no tenemos el permiso de trabajo, y hay empresas que nos han tratado a la medida del Gobierno, que no nos quieren dar una carta del trabajo, para nosotros ir al Puente Zaragoza y solicitar la carta de trabajo, porque anteriormente era al revés, anteriormente el Gobierno daba el permiso de trabajo y ya te contrataban… ahorita hay un nuevo modelo del Gobierno y las empresas no se han adaptado a ese modelo”, explicó Mario.

Dijo que la solicitud de la carta les ha impedido obtener un trabajo, por lo que a veces se sienten “desanimados”, pero “de maraña en maraña” han conseguido empleos temporales.

“Hemos conseguido un trabajito aquí y al menos hoy solucionaste pa’ hoy ya, y si consigues mañana o puede ser que no consigas”, indicó.

Para Mathias el objetivo en Juárez es ser “un ciudadano común, que tenga derechos a que te den un trabajo y también a pagar luz, a pagar agua, de poder comprar y no estar pidiendo en la calle, de no estar durmiendo en la calle, sino ser un ciudadano común. Ahorita estamos en un refugio, pero salimos todas las mañanas a buscar trabajo, pero está difícil el permiso de trabajo”.

Aunque aseguraron que en el refugio los atienden bien y en Casa Betania reciben un plato de comida cuatro veces a la semana, lo que ellos quieren es poder trabajar para pagar una renta mientras ingresan a Estados Unidos y logran llegar a Dallas.

“Lo que buscamos es tener un trabajo digno para no estar de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá para alquilar y esperar nuestra cita, porque lo que nosotros queremos es pasar”, externaron al pedir a las autoridades que le faciliten a las personas en movilidad la oportunidad de formar parte del mercado laboral.