Un suicidio cada tres días en Juárez

Ciudad Juárez.- Suspendido del cuello con un cable eléctrico atado a la rama de un árbol fue hallado sin vida un hombre el pasado 4 de noviembre en un parque de Juárez. Compartió destino con otros 95 fronterizos que optaron por suicidarse en lo que va de 2022, según los cubos dinámicos del Subsistema Epidemiológico de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), obtenidos a través de la página de Transparencia.

Ello implica que cada tres días en promedio una persona ha acabado a propósito con su existencia en esta ciudad, hecho que preocupa a especialistas, mismos que externaron que en época navideña se eleva la depresión, condición que de acuerdo con los indicadores ha sido diagnosticada de forma oficial en mil 738 fronterizos desde el 1 de enero a la fecha. Al mismo lapso, pero de 2021, hubo mil 524, es decir, ahora van 214 más.

o anterior implica que creció 14 por ciento el trastorno probablemente ligado con la decisión de aquella persona, la cual fue hallada en un parque de David Herrera Jordán y Adolfo López Mateos. El especialista en psicoanálisis César Iván Barrón Salinas señaló que en su experiencia los estresores que más inciden en idear estos desenlaces son el ego, el apego y expectativas.

“Podría interpretarse (la consumación del acto ante todos) que culpó a la sociedad de lo que le sucedió. En este caso, esta persona, siento, está culpando a la sociedad de lo que le está pasando. El mensaje no sólo está en que acabe con mi vida, sino en el cómo acabo con mi vida. Regularmente, es una decisión muy íntima y se lleva a cabo en espacios, igual, íntimos, como la habitación o el baño”, destacó.

Manifestó que con regularidad alguien que padece tal enfermedad de psique (o del alma) busca la manera de llamar la atención para recibir ayuda. Unos sí comunican sus intenciones, pero otros lo hacen a través de cambios visibles en su conducta. La intención por detrás de las modificaciones es la de buscar apoyo, sin embargo, afirmó, una gran parte de los pacientes desconocen las formas de acceder a tratamientos.

“‘Estoy decepcionado de la vida’, es una frase muy repetitiva en terapia psicológica. Pocas veces se analiza el hecho de que (el bienestar) no depende de lo que la vida me haga, sino más bien de cómo yo reacciono. Siempre se debe trabajar mucho en eliminar apego y expectativas, porque en la vida no siempre va a pasar lo que uno quiere o espera que pase, porque expectativa es esperar”, enfatizó el psicólogo y conferencista.

Además del creador del podcast llamado Todo es Mente, otros expertos como Francisco Morales Pérez, igualmente egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), manifestaron que es muy importante reforzar las redes de apoyo. Resaltó que entre los sentimientos que pueden surgir están la tristeza, frustración, ansiedad y otro muy común, apuntó, es el de la culpabilidad.

“Generalmente se está desanimado, otro síntoma que generalmente no se identifica es la culpa, el sentirse culpable por ciertas cosas puede llevar a un estado depresivo, al aislamiento, sutil o drástico, que no es recomendable porque da pie a la ideación suicida. (También) Podemos ver abuso de sustancias como alcohol o drogas, así como falta de concentración y alteraciones en el apetito”, aseveró.

Al igual que Barrón Salinas y Morales Pérez, el titular de organización Caravana, Pablo Morales Sánchez, reconoció que es importante entender que circunstancias como el contexto familiar, social, laboral, pueden predisponer a que surja la afección, pero no predestinan a mantenerse de por vida en ese estado. Respecto al tema, recomendó estar atentos a los indicios y ejercer sobre todo escucha activa, sin juicios.

“Quienes detecten a algún ser querido con síntomas deben oír, no hay que adoctrinarlos. El decirles que ‘la vida es bonita’ no va a servir. Debe mostrarse empatía, escucharlos y luego de que los oigan, ahora sí se les puede informar, decirles ‘mira, existe este número de teléfono donde puedes pedir ayuda’. Si es un adulto, hay que limitarnos a sugerir”, dijo el coordinador de la red que da primeros auxilios psicológicos.

Agregó que se manifiestan signos de falta de interés, falta de voluntad para realizar alguna actividad o moverse, cambios en la conducta alimenticia, alteraciones en la vida sexual, alteraciones en los ciclos del sueño, estado de ánimo decaído, sentimientos de desesperanza e inconformidad personal con sus características físicas, toda vez que ocurre una pérdida del apetito o atracones y cambios en la rutina.

En las unidades de primer nivel supeditadas a Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en esta localidad, se han efectuado 13 mil 188 consultas, de tal forma se atendieron mil 782 mujeres y 495 hombres con tales síntomas, usuarios que cumplen con criterios de diagnóstico para trastornos del estado de ánimo, de acuerdo con los últimos datos proporcionados a través del Instituto Chihuahuense de Salud Mental.

Los ciudadanos pueden recibir orientación y atención especializada mediante la Línea en Crisis las 24 horas en el servicio del 911 o bien comunicarse a la línea directa de Ciudad Juárez: (800) 614-3311.

Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio Médico, exhortó a la comunidad a acercarse y preguntar, a la vez que solicitó a las autoridades a apostar por estrategias preventivas que reduzcan las ocurrencias.

Y es que los suicidios en esta ciudad cobraron auge luego de la pandemia. Oficialmente, en 2017 hubo 106; en 2018, 87; en 2019, 85. Tras la contingencia, la cifra saltó a 119 en 2020 y 129 en 2021. Sumados con los que van este año, la cantidad es de 622 víctimas solamente en los últimos seis años y ante tal escenario los especialistas apelaron a la conciencia y la empatía de la comunidad para visibilizar la situación.