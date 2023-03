Últimos días de estudios gratuitos en Aprocáncer

Ciudad Juárez.— Un total de 92 mastografías, 39 ultrasonidos, 50 papanicolaous, 39 ultrasonidos mamarios y 10 pruebas de PSA han sido otorgadas de manera gratuita por la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez A.C. (Aprocáncer) como parte de la campaña de concientización del mes de marzo.

Rawuke Velázquez, directora de la asociación, invitó a la comunidad a aprovechar los últimos días de la campaña para realizarse uno de estos estudios en las instalaciones de Aprocáncer, en Camino Viejo a San Lorenzo número 1456.

Las citas se pueden agendar a los números de teléfono (656) 611-1362 y (656) 611-6092 de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, o también puede solicitar más información a través de la página de Facebook: Aprocáncer Asoc Civil, se informó.

Van este año por 400 exámenes

Velázquez detalló que en el 2022 se brindaron 500 servicios gratuitos y en este año tiene la meta de ofrecer a la comunidad 400 estudios como mastografías, papanicolaou para mujeres que tengan más de 40 años, así como ultrasonido mamario para mayores de 20 años de edad.

También se están ofreciendo, sin costo, pruebas de antígeno prostático para hombres mayores de 40 años.

Dichos estudios se realizan en las instalaciones de la asociación en un horario de 2:00 de la tarde a 17:00 horas.

La directora de Aprocáncer mencionó que la intención de esta campaña es concientizar a las personas sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, así como apoyar a la comunidad que por bajos recursos no se realiza estos estudios, que son importantes para detectar cualquier situación de salud.

Les quitan obstáculos

“La intención es promover la salud, no queremos afectar la economía de las mujeres y queremos que ellas se incentiven y no tengan ningún obstáculo porque no tienen el recurso”, mencionó Velázquez.

Detalló que los resultados de los estudios son entregados una semana después de haberse realizado, y en caso de se detecte alguna anomalía en el paciente se le canalizará con un especialista, que se encargará de orientarlo y le brindará la atención médica necesaria para tratar el problema de salud.