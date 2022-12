Últimos días de descuentos

El recaudador de Rentas, Rogelio Loya, hizo un llamado a la población a aprovechar los últimos 10 días del programa Borrón y Cuenta Nueva con el 75 por ciento de descuento en adeudos anteriores y el 25 por ciento en los diferentes tipos de licencias de conducir.

También insistió a los propietarios de vehículos que ya no funcionan a acudir a realizar la baja precautoria, un trámite de 500 pesos que permite estar exentos de obligaciones.

“Esto es para quitar la basura del padrón vehicular, todos aquellos vehículos que ya no los tienen los contribuyentes, que están en el yonke, que están en el kilo, pueden quitarse el problema con 500 pesos y es un beneficio que pueden obtener durante el mes de diciembre para quitarse ya el adeudo que tenían de ese vehículo”, dijo Loya.

Agregó que “muchas veces las personas no saben que tienen que darlo de baja (el vehículo) para que ya no les siga generando más adeudo y ahorita es una gran oportunidad de que con 500 pesos pueden dar de baja su vehículo”, comentó.

En cuanto al programa de Borrón y Cuenta Nueva, dijo que los descuentos del 75 por ciento en recargos son para los adeudos de 2021 y anteriores y en adeudos de multas estatales.

En cuanto al 25 por ciento de descuento el costo de las licencias, la de un año cuesta 365 pesos, la de tres años en 908 y la de seis mil 214 pesos.

Dijo además que 30 mil personas que ya pagaron su revalidación y placas aún no han acudido a recogerlas por lo que pidió a los contribuyentes que se acerquen para tratar cada caso en particular y ver qué documento les falta y cómo se les puede apoyar, ya que si no han podido sacar la licencia por falta de citas, con sólo el recibo de pago pueden hacer el trámite.

Del padrón vehicular total que se estima que es de 700 mil vehículos, actualmente 550 mil ya han cumplido con esa obligación fiscal y cuentan con placas. Del resto aún no se ha determinado cuántos son vehículos basura, de los que han sido eliminados del padrón.

Además de que en este padrón se incluyen ya los 39 mil que han sido regularizados este año a través del Registro Público Vehicular (Repuve) y 12 mil del primer decreto, indicó.