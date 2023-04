Ubica Municipio otros 2 edificios invadidos

Ciudad Juárez.— El Municipio tiene identificados otros dos sitios abandonados habitados por migrantes en la zona Centro de la ciudad, aparte del inmueble de la Vicente Guerrero y Bartolomé de las Casas, donde se les invitará a desalojar por el riesgo de incendio, indicó el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“La idea es que no estén en lugares que impliquen un riesgo para ellos y sus familias”, manifestó.

PUBLICIDAD

Luego de los últimos incidentes en que migrantes tuvieron riñas en inmuebles abandonados que habitaban en el Centro de la ciudad, el alcalde aseguró ayer que el Municipio será más atento en el tema de Protección Civil en estos sitios donde se encuentran los extranjeros.

Dijo que aparte del inmueble de Bartolomé de las Casas y Vicente Guerrero, el Municipio tiene ubicados otros dos lugares en las mismas condiciones.

Agregó que antes de desalojar a los migrantes se hará una campaña de información para que sepan el riesgo en que se encuentran.

El director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, dijo que primero se está haciendo la invitación a las personas en movimiento para que los desalojen.

Los otros lugares detectados con migrantes son Ignacio Mejía y Francisco Villa y Acacias y Arteaga.

Carece FGE de denuncias por riña

Luego de dos riñas entre migrantes en las que resultaron algunos extranjeros heridos este inicio de semana, la Fiscalía General del Estado confirmó que no hay investigación de los hechos, debido a que los involucrados no presentaron denuncias.

“No hay denuncias, muchas ellos no quieren presentar ninguna denuncia. En este caso se hospitalizaron y no presentaron denuncias en contra de nada. La muchacha dice que se aventó porque tuvo miedo, por ejemplo. Las personas no declaran nada, no quieren declarar nada. No quieren responsabilizar a nadie, así está la cosa”, adelantó el fiscal en la zona norte, Carlos Manuel Salas.

En el mismo sentido tampoco el propietario del inmueble donde sucedieron las peleas campales ha presentado queja o denuncia ante la corporación investigadora, comentó el funcionario.

La tarde del lunes migrantes causaron la movilización policiaca tras protagonizar una riña en el edificio abandonado en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y calles Bartolomé de las Casas.

Luego, la mañana del martes varios migrantes resultaron lesionados tras otra pelea a golpes en el mismo lugar.

Esta vez un grupo de venezolanos prendió fuego a cobijas y ropa que tenían los migrantes ahí instalados, lo que provocó la llegada de policías municipales y elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial. (Con información de Pavel Juárez)