Túneles, un mito de la Revolución

Ciudad Juárez— La existencia de túneles en la zona Centro de Ciudad Juárez es un mito, no existen como tales, se trata de perforaciones no muy extensas que se hicieron en la época de la Revolución Mexicana, como parte de las maniobras para la toma de Ciudad Juárez, pero también mazmorras que se usaron en la época de prohibición de licor en Estados Unidos, dicen historiadores y funcionarios de cultura del Municipio.

Con la construcción de estas perforaciones que salían de un edificio a donde estaba el alumbrado de las fuerzas militares, los revolucionarios ayudaron a la toma de la ciudad, dice el director del Instituto para la Cultura del Municipio, Miguel Ángel Mendoza Rangel.

Lo que había en algunas de las construcciones de ese sector de la ciudad a principios de los 1900, explica, son los sótanos que construían por seguridad, sobre todo cuando inicia la Revolución Mexicana, nunca se hicieron túneles que comunicaran de un edificio a otro por toda la zona, indicó.





‘Lo que sí hay son mazmorras’

“Está comprobado que no hay túneles en la zona Centro de la ciudad, lo que hay son mazmorras, cuartos debajo de las casas que se usaron para guardar licor y algunos como los que hay en la plaza Cervantina, eran usados como casas, sobre todo durante la época de prohibición de licor en Estados Unidos”, dice al respecto el profesor Teodoro Montes Solórzano, de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia.

Explicó que las excavaciones que se hicieron en los inmuebles de la zona Centro eran para drenaje, se hacían para desaguar las fosas sépticas que entonces se utilizaban, el agua salía por esos agujeros a un lado de la fosa y ésta se descargaba por esa vía.

“Ya he buscado en compañía de otras personas esos túneles en diversos puntos de la zona Centro y no hemos encontrado nada, no los hay en ningún lado, ni en el Museo de la Revolución en la Frontera, que es donde decían los había”, dijo Montes Solórzano.

El historiador consideró que no había ninguna razón para la existencia de túneles en el Centro de la ciudad, salvo sótanos y excavaciones pequeñas en algunas casas, pero nada fuera de eso.

“Eso de los túneles en esa zona de la ciudad es un mito que ha ido creciendo con los años y con lo que la gente dice al respecto cuando ve una excavación, pero se trata de sótanos, nada de corredores que comunican a un edificio con otro, coincidió el director de Cultura del Municipio”, Miguel Ángel Mendoza.