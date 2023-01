‘Tumba’ la falta de recursos plebiscito para Torre Centinela

Ciudad Juárez.— No hay recursos para dirigirlos al plebiscito de la Plataforma Centinela, aseguró el secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso estatal, Mario Vázquez Robles.

“Ya veremos qué procede. No hay recursos para rascarle, todos los recursos están comprometidos tal y como fueron aprobados por el Congreso. Todo está comprometido, eso se debe respetar y sería contracorriente”, comentó el legislador panista.

PUBLICIDAD

En caso de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) apruebe la solicitud de plebiscito tramitada por diputados morenistas, tendría que solicitar una ampliación presupuestal al Congreso del estado.

El costo de un plebiscito de este tamaño es equiparable al de una jornada electoral, pues se tienen que instalar casetas, imprimir cientos de miles de boletas, además de capacitar a funcionarios, estimó el consejero electoral, Luis Gutiérrez Ruiz.

En diciembre, el órgano electoral desapareció el presupuesto que había considerado para los instrumentos de participación ciudadana al ajustar su proyección de gasto para este año, a solicitud de la Secretaría de Hacienda estatal.

El IEE argumentó que no existía una seguridad jurídica o fáctica de que los mecanismos se soliciten o realicen en 2023. En tanto, la presidencia tendría que realizar las gestiones necesarias ante la autoridad correspondiente para la solicitud de la ampliación presupuestaria. Una vez que el IEE solicite una ampliación de presupuesto al Congreso enfrentará a los bloques panistas y morenistas del estado.

“Ellos (morenistas) quieren meter un clima de confrontación, creo que sería un proceso accidentado. Ellos tienen la posibilidad de mover a los beneficiarios de los programas para participar. Es un tema para expertos y no para que sea tomado de manera popular”, señaló Vázquez Robles. “Desde la perspectiva del grupo parlamentario del PAN no procede la consulta y no se va a aprobar”, sentenció el legislador blanquiazul.

En la solicitud los legisladores piden saber si los chihuahuenses están de acuerdo con que se eroguen 4 mil 200 millones de pesos con el servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia.

Mientras que el plebiscito es una figura que tiene como objetivo consultar a la ciudadanía solamente la ejecución o no de un acto de carácter administrativo y no presupuestal.