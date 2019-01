'Tu esposa y tu hijo tuvieron un accidente en Juárez, los atropellaron y murieron'

Una mujer y un niño que murieron atropellados la mañana de ayer en la avenida Tecnológico fueron identificados desde Guatemala y están siendo reclamados por un hombre que asegura que se trata de su esposa e hijo, aunque la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer datos que lo confirmen.

De acuerdo con el padre, la mujer embarazada y su hijo de 5 años, migrantes ambos, llegaron a esta frontera en busca de solicitar asilo en Estados Unidos.

‘Estaba tan contento porque ya iba a pasar a EU’

“¿Conoces a Celeste Monterroso?, tu esposa y tu hijo tuvieron un accidente en Ciudad Juárez, los atropellaron y murieron con la criatura que esperaba”, fue la llamada que recibió en la ciudad de Guatemala Julio Roberto Rodríguez, un agricultor de café de 41 años de edad, quien solicitó el apoyo del Consulado de su país en Tijuana para identificarlos y trasladarlos a Guatemala.

Aunque él está convencido de que sí se trata de su esposa Celeste Irene Monterroso Reyes, de 24 años, con ocho meses de gestación, y de su hijo José Antonio Herrera Monterroso, de cinco años, ya que ambos salieron de Guatemala el sábado en busca del llamado “sueño americano” y le dijeron que entre jueves y viernes llegarían a Ciudad Juárez, hasta el cierre de esta edición no habían sido identificados oficialmente por las autoridades.

Entre el llanto y la incertidumbre, el centroamericano narró por teléfono que ayer recibió una llamada a las 7 de la mañana de un número que aparecía como “desconocido”, por lo que no pudo tener mayor información y sólo supo que se trataba del guía o “coyote” que les había prometido cruzarlos a Estados Unidos.

Su primo buscó la nota periodística y al ver los datos en El Diario de Juárez se dio cuenta que las características de la mujer y el niño atropellados a las 5:43 de la mañana de ayer coincidían con los de sus familiares, pero no pudo verles los rostros.

“El martes había hablado con ellos, ella me dijo que como iba embarazada y con un niño iba a ser muy fácil entrar a Estados Unidos. Mi bebé estaba tan contento, me dijo: Papito, ya vamos a llegar y cuando llegue te voy a mandar traer”, narró entre lágrimas Herrera Monterroso.

Celeste y su hijo salieron el sábado de Guatemala rumbo a Estados Unidos. El martes ya estaban en la Ciudad de México y se dirigían a esta frontera.

“Salieron de la casa porque iban a visitar a una tía, pero me habló y me dijo que la disculpara, que se había ido para Estados Unidos, que le habían dicho que con un menor pasaba fácil y como iba embarazada pensó que más fácil iba a pasar”, dijo el guatemalteco.

“Quería una mejor vida”, lamentó el hombre quien ya había hablado antes por teléfono con el ‘pollero’ porque le pidió 30 mil quetzales, equivalentes a 73 mil 942.99 pesos mexicanos, para el fin de semana, una vez que cruzaran su esposa y su hijo.

Dijo que cuando salió de su casa, su esposa vestía unas mallas negras de licra, tenis negros y una blusa rosa, además de que traía una mochila negra; mientras que la mujer atropellada es descrita por las autoridades como de entre 25 y 30 años, vestía mallas negras y una sudadera roja.

El hombre también describió los tenis negros con naranja que usaba su hijo, los cuales coinciden con los que llevaba puestos el menor atropellado ayer e el cruce de Tecnológico y Francisco Baca Gallardo, frente a la maquiladora Lear “La Cuesta”.

“Mi bebé tiene los ojos color miel, estaba tan contento porque ya iba a pasar a Estados Unidos. Ella me dijo que iba a trabajar seis meses y luego me fuera yo también con ella, pero uno nunca sabe las desgracias que van a pasar. Yo lo que quiero es que ella regrese lo más pronto posible, Dios sabe por qué me hace este castigo tan grande”, dijo Herrera en espera de ser apoyado por las autoridades de su país para poder identificar a la que asegura es su esposa y poder trasladar su cuerpo.

Con la muerte de esta mujer y su hijo ocurrida a las 05:43 horas del jueves, suman nueve las personas que han perdido la vida en los primeros 24 días de este año por atropello, informó José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito Municipal.

El presunto responsable del accidente de ayer fue identificado de forma extraoficial como Jaime Rodríguez, de 42 años, quien circulaba hacia el norte a bordo de una Dodge Caliber gris modelo 2013 y quedó detenido para enfrentar un proceso judicial.

Sánchez dijo que aparentemente el conductor se distrajo al volante al momento en que ambas personas cruzaron la avenida. (Hérika Martínez Prado / El Diario)





