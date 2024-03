Triunfa como mujer y líder rarámuri

Ciudad Juárez.- Aunque para la cultura rarámuri no existen fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer, Rosalinda Guadalajara Reyes se ha convertido en un referente para las mujeres de su comunidad, en la que todos los días trabaja por erradicar la violencia de género y educar a los hombres.

“Nosotros no tenemos marcadas esas actividades, no celebramos nuestros cumpleaños, el Día de la Madre, históricamente no, pero al llegar a la ciudad nos ha gustado que el cumpleaños se coma pastel y que el Día de las Madres a la mamá no le toca cocinar y le traigan comida… yo aprendí que siendo mujer, mujer indígena, mujer que ha estado defendiendo los derechos, puedo ayudar a los demás; aprendí que siendo mujer puedo apoyar a más mujeres”, compartió la líder de la colonia Tarahumara y de los pueblos originarios en Ciudad Juárez.

Rosalinda nació en Tocorihi, Municipio de Carichí, Chihuahua, pero llegó a esta frontera a los 5 años de edad con sus padres, quienes fueron parte de los fundadores de la colonia Tarahumara, ubicada en las faldas de la sierra de Juárez, la misma colonia de la que ella ha sido segunda gobernadora en dos ocasiones.

La madre y abuela, de 39 años de edad, se ha destacado por defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el bienestar de los adultos mayores y la seguridad de las mujeres de su colonia, en donde actualmente habitan alrededor de cien familias.

“Con orgullo puedo decir que ser mujer indígena es algo muy bonito, tenemos lo que somos, nuestra esencia”, compartió quien hace años sufrió discriminación en la ciudad por portar su traje tradicional, el cual consiste en una blusa (napácha) holgada y a la altura de la cintura, con mangas de tres cuartos y múltiples colores; una falda (sipúchaka) que pareciera estar compuesta de holanes debido a la gran cantidad de tela que cosen con sus propias manos; un cinturón (pula) tejido con diseños de la Sierra Tarahumara, y en algunos casos llamativos aretes de chaquira.

Pese a vivir en una de las ciudades más violentas contra las mujeres, y en donde sólo durante 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 4 mil 991 denuncias por violencia familiar y mil 216 más por violencia sexual, en la colonia Tarahumara los hombres han aprendido a respetar los cuerpos de las mujeres.

“Lo que hacemos es hablar, conversar, compartir nuestro dolor o conflictos que tenemos para seguirnos fortaleciendo y motivando… la comunidad se ha mantenido ya más de 30 años con mujeres y hombres que trabajan en conjunto, ya los hombres saben cuál es el trabajo comunitario que deben de hacer y se organizan. Yo soy miembro de la comunidad y tengo que aportar, y en otro momento agarraba mi papel para ser dictadora, juzgadora, consejera, si eres autoridad tradicional tienes que jugar muchos papeles”, explicó.

Parte de las labores de las mujeres en la colonia Tarahumara es alimentar a los menores en el comedor, así como a los adultos mayores, pero también fomentar su lengua y tradiciones.

“Cuando vivía la discriminación, la violencia (por parte de la sociedad), yo sí sentía: mejor hubiera sido hombre y así ya no viviría tanta violencia. Pero cuando ya aprendí que siendo mujer puedo ayudar a más mujeres, me di cuenta que otras mujeres sienten lo mismo y con el sentir y dolor de lo que tú viviste pues ya haces las cosas con más empatía”, compartió.

Aunque la comunidad rarámuri no participará en las marchas del Día Internacional de la Mujer, sí conmemorarán el día apoyándose entre mujeres, y en el caso de Rosalinda dará un taller de herbolaria.

“El 8 de marzo lo que vamos a hacer es tener un taller, una actividad, dar a conocer algo con un fin y una motivación para las mujeres. Voy a dar una clase de herbolaria, con las medicinas tradicionales que tenemos, y van a estar mujeres artesanas, hierberas que conocen de esos temas, ofreciendo sus productos medicinales… la cultura rarámuri es muy pacífica, entonces queremos hacer algo diferente”, informó. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

